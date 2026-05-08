¿Cómo estará el clima en el Día de la Madre? El pronóstico del Ideam para Bogotá y otras regiones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), informó que durante el fin de semana del 8 al 10 de mayo de 2026 continuarán las lluvias en amplias zonas del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico entregado por la entidad, el domingo, cuando se celebra el Día de la Madre en Colombia, sería la jornada con mayores acumulados de precipitación y con eventos de lluvia más intensos en diferentes regiones.

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El reporte indica que las precipitaciones más significativas se concentrarán en las regiones Pacífica y Andina, además de sectores del sur de la región Caribe, el occidente de la Orinoquía y gran parte de la Amazonía. En varios departamentos podrían presentarse tormentas eléctricas y lluvias persistentes, especialmente en horas de la tarde y la noche. "El domingo se prevé el día con mayores acumulados y con eventos más intensos", indicó la entidad.

Para Bogotá también se esperan condiciones lluviosas durante el fin de semana. Según el Ideam, las precipitaciones serían más frecuentes hacia el occidente de la ciudad y durante las tardes. Las temperaturas en la capital oscilarían entre los 11 y los 20 grados Celsius. Además, la entidad explicó que la onda tropical "continúa su tránsito por el océano Atlántico sin generar afectaciones sobre el territorio nacional".



Así será el clima en Colombia el sábado 9 de mayo

El sábado 9 de mayo las lluvias continuarán en varias regiones del país. El Ideam prevé que "persistirán las lluvias en varios sectores del país, especialmente en las regiones Pacífica, Amazonía y en partes del centro y occidente de la región Andina, además del sur de la Orinoquía".



En el Caribe seguirían predominando condiciones de cielo parcialmente despejado en varios sectores, aunque Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar tendrían lluvias moderadas. En Magdalena, Cesar y La Guajira las precipitaciones serían ocasionales y de menor intensidad.



La región Andina mantendría condiciones de nubosidad variable y lluvias fuertes en Antioquia, el Eje Cafetero y zonas del occidente de Cundinamarca. También podrían registrarse precipitaciones en Valle del Cauca y Tolima, principalmente en horas de la tarde y la noche.

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En el Pacífico continuarían las lluvias persistentes en Chocó y Valle del Cauca, con acumulados importantes durante gran parte del día. Cauca tendría lluvias moderadas, mientras que en Nariño las precipitaciones serían más intermitentes.

La Amazonía seguiría con lluvias generalizadas de moderada y fuerte intensidad, especialmente hacia el sur y occidente de la región. En la Orinoquía, Meta y Casanare continuarían con precipitaciones frecuentes y aumento de nubosidad.



Clima en Colombia para el Día de la Madre, según Ideam

El domingo 10 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Madre en Colombia, sería el día más lluvioso del fin de semana, según el pronóstico entregado por el Ideam. La entidad indicó que durante esa jornada "se prevén lluvias en buena parte del territorio nacional, con mayor intensidad y cobertura en la Amazonía, el sur de la Orinoquía y sectores del centro y occidente de la región Andina, donde se pronostican los acumulados más significativos del fin de semana".

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Antioquia, los departamentos del Eje Cafetero, Valle del Cauca, Tolima y algunas zonas de Cundinamarca tendrían precipitaciones importantes durante la tarde y la noche. También podrían presentarse tormentas eléctricas y aumento en los acumulados de lluvia.

En la región Pacífica se prevén lluvias intensas y frecuentes en Chocó y el norte del Valle del Cauca. Cauca y Nariño también registrarían precipitaciones entre moderadas y fuertes durante diferentes momentos del día.

En departamentos de la Amazonía como Caquetá, Putumayo y Amazonas se pronostican lluvias constantes y acumulados elevados. Mientras tanto, en la región Caribe continuarían condiciones más secas, aunque con posibilidad de lluvias aisladas en Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a quienes tengan programadas celebraciones familiares o desplazamientos por carretera durante el Día de la Madre estar atentos a los reportes meteorológicos y a las condiciones de movilidad, especialmente en zonas donde puedan presentarse crecientes súbitas, deslizamientos o afectaciones por lluvias intensas.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co