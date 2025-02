Concejal de Bogotá Rolando González, víctima de robo a mano armada: “Pudo convertirse en asesinato”

En la noche de este jueves 13 de febrero un nuevo hecho de inseguridad se presentó en Bogotá, esta vez contra el concejal Rolando González, a quien hombres armados le robaron algunas de sus pertenencias.

El atraco ocurrió en la calle 80 con carrera novena, al norte de la capital, cuando el concejal iba a ingresar al edificio en donde vive.

Según el relato del cabildante, luego de que sus escoltas se retiraran él se disponía a entrar al edificio de su residencia cuando lo abordaron dos personas en una motocicleta. Al parecer, los delincuentes también tenían cómplices en un vehículo en el que lo estaban esperando.

El concejal Rolando González temió por su vida



Cuenta el concejal González que lo amenazaron con arma de fuego, hubo una especie de forcejeo, lo hicieron arrodillar, lo amenazaron con matarlo y le dijeron que entregara el reloj.

Luego los ladrones subieron hacia la carreta séptima y tomaron rumbo al Sur de Bogotá.

La Policía Metropolitana de Bogotá de inmediato desplegó un operativo para dar con el paradero de los responsables del hurto revisando y siguiendo, paso a paso, las cámaras de seguridad.

Noticias Caracol habló con el concejal González, quien contó: “Yo venía de Centro Andino (centro comercial), ya estaba en la puerta de mi casa y dos personas con armas de fuego y parrilleros en moto me apuntaron, me minimizaron y me hurtaron unas pertenencias que tenía. Lamentablemente eso sucedió y fui víctima de un atraco que pudo haberse convertido en un asesinato”.

Al lugar de los hechos arribó personal de la Sijín para tratar de esclarecer todos los pormenores del hurto. También se hizo presente el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, quien se puso al frente de la investigación.