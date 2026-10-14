Niño viajó desde Putumayo para ver a Millonarios en Bogotá y cumplir su sueño: esta es su historia

Andrés Fernando Ángel Monroy, un niño de ocho años, y sus papás viajaron desde Puerto Asís (Putumayo) hasta Bogotá para cumplir un único sueño: ver jugar en vivo y en directo a Millonarios en el estadio El Campín. Era algo por lo que los dos adultos habían luchado a diario desde hace seis meses, cuando empezaron a ahorrar entre los dos con lo producido. Viajaron 22 horas para finalmente ver rodar el balón y alentar al equipo capitalino.

Con todo ese anhelo en el corazón, esta familia viajó hasta la capital para ver el partido que disputarían los embajadores contra el Once Caldas en la noche de este 13 de octubre. Fue grande la sorpresa y la amargura cuando el compromiso fue cancelado por la Dimayor. ¿La razón? El estado de la gramilla era “lamentable”, dijo la propia División, y podía poner en riesgo la integridad de los jugadores.

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“Se va triste”, dijo su padre frente al escenario deportivo mientras tomaba la mano de su hijo, que lloraba inconsolable. Su mamá, por su parte, contó que ir a ver a Millonarios, su equipo del alma, era un regalo de cumpleaños. “Mira cómo sale, no me parece justo que hagan eso de un momento para eso. Miren esta criatura, ¿cómo voy a compensarlo?”, cuestionó su madre. “No es por la plata”, enfatizó con voz quebrada la progenitora del pequeño Andrés. “Es la tristeza con la que se va mi hijo (...) me da rabia, me da impotencia”.

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#TRISTEZA 😢 Tras seis meses de ahorro y 18 horas de viaje en bus desde Pto/Asís, Putumayo, un niño de 8 años que soñaba con ver a Millonarios en el Campín se quedó sin su regalo de cumpleaños luego de que el partido fuera cancelado a mins de iniciar por pésimo estado de la grama pic.twitter.com/1byixYVIW7 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 14, 2026

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Ante este caso del niño que vino desde Putumayo y esperó 22 horas de camino para llegar y ver su sueño frustrado, muchas personas han propuesto movilizarse para que el menor pueda cumplir su sueño de ver a Millonarios. Hasta ahora, el equipo no ha reaccionado públicamente a este video, pero sí se anunció que el compromiso se llevará a cabo este 20 de octubre.

El alcalde Carlos Fernando Galán le pidió al IDRD que inicie un proceso por presunto incumplimiento por parte de Sencia en lo relacionado con la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol. “No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”, declaró.

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Por su parte, la Contraloría de Bogotá abrió indagación preliminar por el estado de la gramilla del escenario deportivo. La diligencia está pensada para establecer “si las condiciones de operación y mantenimiento del estadio Nemesio Camacho El Campín, así como la ejecución de su contrato de concesión, han generado afectaciones a los intereses patrimoniales del Distrito Capital”.

María Paula Rodríguez Rozo

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