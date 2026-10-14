Sencia podría recibir multas por $4.700 millones tras problemas en El Campín, dice el IDRD

La crisis por el estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín podría tener importantes consecuencias económicas para la empresa Sencia, encargada de la administración y operación del escenario deportivo. Luego de los recientes problemas que obligaron al aplazamiento de partidos del fútbol profesional colombiano, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que adelanta una revisión contractual para determinar si hubo incumplimientos que den lugar a sanciones millonarias.



La información fue dada a conocer por Daniel García Cañón, director del IDRD, en una entrevista concedida a Blu Radio, donde explicó que la entidad ya activó los mecanismos contemplados en el contrato para evaluar la responsabilidad de la empresa frente al deterioro del terreno de juego.



IDRD evalúa responsabilidades por el estado de la gramilla

La controversia se produjo después de varias inspecciones realizadas por las autoridades distritales tras las quejas alrededor de las condiciones de la cancha. Según explicó García Cañón en diálogo con Blu Radio, las verificaciones permitieron establecer que el terreno no reunía las condiciones adecuadas para la realización de encuentros oficiales.

Como consecuencia de esta situación, se vieron afectados compromisos del campeonato colombiano, entre ellos el encuentro entre Millonarios y Once Caldas, así como el partido de Independiente Santa Fe frente a Jaguares de Córdoba. La imposibilidad de utilizar el estadio para estos eventos deportivos llevó al distrito a iniciar el proceso de evaluación contractual. El director del instituto señaló que ahora corresponde determinar si la situación constituye un incumplimiento de las obligaciones asumidas por la concesionaria y cuáles serían las medidas aplicables según los términos establecidos en el contrato.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el monto de las posibles sanciones. Durante la entrevista con Blu Radio, García Cañón explicó que el contrato contempla una cláusula penal equivalente al 4,5 % de su valor total, una cifra que rondaría los 4.700 millones de pesos. Además de esa sanción, el funcionario indicó que existen otros mecanismos correctivos que podrían ser aplicados en caso de comprobarse los incumplimientos. Entre ellos se encuentra la reducción de la retribución económica que recibe Sencia por la operación del escenario deportivo. A esto se sumarían multas sucesivas cercanas a los 10 millones de pesos mientras continúen las afectaciones que limiten la disponibilidad del estadio para la realización de los eventos programados.



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El Campín ya había enfrentado problemas similares: director del IDRD

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el director del IDRD, esta no es la primera vez que se presentan inconvenientes relacionados con la gramilla del principal escenario deportivo de Bogotá. El funcionario recordó que durante febrero también se registraron dificultades con el césped, aunque en ese momento la empresa logró realizar las correcciones necesarias dentro del plazo establecido. Sin embargo, la situación actual ha generado una mayor preocupación debido al impacto directo sobre la programación del fútbol profesional y las críticas provenientes de distintos sectores deportivos. Las imágenes difundidas en los últimos días sobre el estado del terreno despertaron cuestionamientos acerca de las condiciones en las que se encontraba la cancha tras la realización de eventos masivos en el estadio.

Mientras avanza la revisión contractual, el distrito también evalúa medidas para acelerar la recuperación del césped. Según manifestó García Cañón a Blu Radio, una de las alternativas consiste en recomendar el aplazamiento de los conciertos previstos para la última semana de octubre. La intención sería permitir que la gramilla tenga un período de recuperación que garantice nuevamente las condiciones necesarias para la práctica deportiva. Entretanto, el proceso administrativo continúa y será el que determine si Sencia deberá asumir sanciones económicas que podrían convertirse en una de las mayores penalidades aplicadas en la historia reciente de la operación de El Campín. En medio de la polémica, clubes, aficionados y autoridades siguen atentos al resultado de las investigaciones, así como a las decisiones que se adopten para evitar que se repitan episodios que afecten el calendario del fútbol colombiano.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL