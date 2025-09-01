¿Desea pedir traslado de colegio distrital en Bogotá? Este es el plazo para hacer la solicitud

Inicia una de las fechas más importantes para los padres o acudientes de aquellos menores que estudian en los colegios distritales de Bogotá. Y es que a partir de este lunes primero de septiembre, la Secretaría Distrital de Educación anunció el plazo oficial para solicitar traslados de institución.

Y es que el Distrito autoriza este tipo de trámites a quienes cumplan con ciertos requisitos, tales como el traslado de residencia a más de dos kilómetros de las instalaciones del espacio educativo. Lo anterior indica que, por ejemplo, aquellas familias que se hayan mudado recientemente podrán acogerse al plazo para pedir el respectivo traslado.

Debe tenerse en cuenta que, según el más reciente comunicado de la Secretaría de Educación, este trámite está disponible para los estudiantes antiguos de colegios oficiales. Asimismo, los requisitos o motivaciones para poder acogerse a dicho procedimiento son los siguientes:



Unificación de hermanos o hermanas : para el caso en el que la familia cuente con dos hermanos inscritos en colegios distritales y ambos estudien en diferentes instituciones, los parientes pueden solicitar el respectivo traslado para que los estudiantes se acudan a la misma entidad educativa oficial.

: para el caso en el que la familia cuente con dos hermanos inscritos en colegios distritales y ambos estudien en diferentes instituciones, los parientes pueden solicitar el respectivo traslado para que los estudiantes se acudan a la misma entidad educativa oficial. Cambio del lugar de residencia a una distancia mayor a 2 kilómetros o 1 kilometro : si la familia y el estudiante se mudaron recientemente hacia lugares muy lejanos de la institución educativa (con distancias que superen los 2 kilómetros), se podrá solicitar el respectivo traslado. En caso de que el estudiante sea de la primera infancia o cuente con alguna discapacidad, la distancia mínima para pedir el cambio es de solo un kilómetro.

: si la familia y el estudiante se mudaron recientemente hacia lugares muy lejanos de la institución educativa (con distancias que superen los 2 kilómetros), se podrá solicitar el respectivo traslado. En caso de que el estudiante sea de la primera infancia o cuente con alguna discapacidad, la distancia mínima para pedir el cambio es de solo un kilómetro. Situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas: en caso de que la familia cuente con otros argumentos de fuerza mayor explicados y demostrados que requieran de un traslado para sus parientes que estudien en colegios distritales, podrán hacer la respectiva solicitud.

Traslado en colegios distritales de Bogotá: paso a paso para hacer solicitud

Quienes deseen solicitar el traslado de colegio distrital en Bogotá deben seguir los siguientes pasos, teniendo en cuenta las fechas establecidas y los debidos plazos de la Secretaría de Educación de la capital:



Hacer la solicitud correspondiente en la página oficial de la Secretaría de educación de Bogotá (www.educacionbogota.edu.co). Tenga en cuenta que el plazo para hacer la diligencia será del primero al 15 de septiembre de 2025. Entre el 2 y el 12 de diciembre de 2025, los padres y acudientes solicitantes deben acercarse al colegio para validar la disponibilidad de cupos en el punto. Si fue posible realizar el traslado, debe formalizar la matrícula de manera presencial.

Cambio de sede o jornada en colegios distritales de Bogotá: ¿cómo hacer el trámite?

Por otra parte, las familias que deseen gestionar un cambio de sede o de jornada para sus hijas o hijos deberán realizar este trámite de manera presencial. Este procedimiento debe llevarse a cabo directamente en la institución educativa donde actualmente cursa estudios la o el estudiante. El periodo establecido para realizar esta solicitud va del 2 al 12 de diciembre de 2025, y en ese mismo lapso deberá formalizarse la matrícula de forma presencial.



Es importante tener en cuenta que cualquier solicitud de traslado —ya sea entre instituciones educativas oficiales, o dentro de la misma institución hacia otra sede o jornada— estará condicionada a dos factores fundamentales: que la o el estudiante haya aprobado el grado que está cursando en la actualidad y que exista disponibilidad de cupo en la sede o jornada solicitada al momento de oficializar la matrícula.

La Secretaría de Educación hace un llamado a todas las familias de Bogotá para que inscriban a sus hijas e hijos en los colegios oficiales de la ciudad. Esta es una invitación a brindarles acceso a una educación pública de calidad, que promueve el desarrollo integral de las y los estudiantes, fortaleciendo sus capacidades y contribuyendo a la construcción de sus proyectos de vida.

