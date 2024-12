El drama de una estudiante tras accidente de bus en vía Bogotá-La Mesa: quedó parapléjica

El pasado 5 de octubre, en la vía que conduce de Bogotá al municipio de La Mesa, en el departamento de Cundinamarca, un grupo de estudiantes de veterinaria sufrió un trágico accidente . Cinco jóvenes perdieron la vida y otros 23 resultaron gravemente heridos.

El accidente ocurrió en el kilómetro 94+800 de la vía. Un bus de la empresa TCI Turiscol (con placas WPQ 888), que transportaba a 28 estudiantes de veterinaria adscritos a la Corporación Educativa Nacional (CEN) se volcó en la carretera. Al parecer, el conductor habría perdido el control del vehículo y terminó volcándose sobre el costado izquierdo de la autopista.

¿Qué ha pasado con las víctimas que sobrevivieron?

Una de las estudiantes que resultó gravemente herida es María José Romero, de 22 años. Producto de ese accidente, la joven está postrada en una cama.

María José recuerda que en el accidente en la vía de Bogotá a La Mesa hubo una “primera vez que el bus trató de voltearse, pero no pudo, ya después íbamos muy rápido y olía mucho a quemado (como a freno quemado) y ya el bus le ganó al conductor y cuando ya nos estrellamos contra la peña”.

Publicidad

(Lea además: Sobreviviente del accidente de bus en vía La Mesa: "Comenzó a oler muchísimo a quemado" )

Debido al fuerte impacto que sufrió María José, ella hoy está “parapléjica, no me puedo mover ni nada. Me ha dado duro depender de otra persona para todo”. subrayó.

Publicidad

La mamá de esta estudiante, Carolina Rojas, comentó a Noticias Caracol en vivo que la vida de su familia tuvo un antes y un después desde aquel 5 de octubre: “Ha sido un cambio grande en cuanto a trámites de salud, en la ayuda para ella y tener su recuperación buena. Dependemos mucho de recursos donde no hemos podido tener todos los servicios que se requiere para el mejoramiento por parte de la EPS”.

Carolina relató que su hija ahora padece escaras o úlceras por presión, pues debido a que ha tenido que estar acostada durante varias semanas, este es un aspecto que también ha evitado la mejora de su salud.

Carolina Rojas ha tenido que acudir a rifas para pagar tratamiento de su hija - Noticias Caracol

Pagan tratamiento con rifas

Carolina recalcó que ha tocado mil puertas para intentar conseguir tratamientos para que se mejore su hija, pero que las entidades “privadas han sido terribles”. Ha tenido que recurrir a otros métodos para financiar, como por ejemplo, “le estoy pagando un tratamiento a punta de rifas y de ayuda familiares y de amigos. La comenzamos ya, llevamos un mes y medio, y con la esperanza y la fe de que ya pueda volver a caminar”.

La señora Carolina no pierde la fe, pese a los pronósticos médicos. Recién ocurrió el accidente en la vía Bogotá - La Mesa, los doctores le dijeron que “ella no vuelve a caminar, que yo no le puedo mentir a ella de que va a volver a caminar, que siempre nos tenemos que acomodar a esta nueva condición de que va a quedar en silla de ruedas”.

Publicidad

En medio de lágrimas, esta mamá lamenta el accidente en el que se vio involucrada su hija y, con la esperanza en firme, espera que María José vuelva a caminar para que dependa de ella misma otra vez.

Teme que las personas se cansen de brindarle ayuda con las rifas, pero por ahora es la única alternativa con la que cuentan, pues “las pólizas no responden, nadie nos llama, el SOAT no responde. Lo hablo así porque cuando ella estuvo internada en (la clínica ) Medifaca a ella me la sacaron prácticamente que porque el SOAT había cumplido su tope y no le quisieron hacer la operación del brazo. Nos trasladaron aquí a Bogotá, la operaron, duraron bastante tiempo, pero pues nos sacaron a ciegas. Nunca nos dijeron ‘estas son las condiciones, este es el manejo, este es el convenio o esto necesita su hija’, no sabíamos que necesitaba pañales”.

Publicidad

La señora Carolina Rojas también denunció que “hay más compañeritas que les tocó esto también, les toca afrontar muchas enfermedades y adaptarse como nos toca a nosotras”.

(Lea además: Estas son las cinco estudiantes fallecidas en el trágico accidente en vía Bogotá-La Mesa )