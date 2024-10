Sobreviviente del accidente de bus en vía La Mesa: "Comenzó a oler muchísimo a quemado"

En video de cámara de seguridad quedó registrado el instante en el que el bus que trasladaba a 26 estudiantes de veterinaria y 1 docente desde Bogotá hacia el municipio de Bojacá se volcó en la vía que conecta la capital con La Mesa.

El accidente ocurrió en el kilómetro 95 de la vía Mosquera - La Mesa. En el clip quedó grabado cómo, por un aparente exceso de velocidad, el conductor pierde el control del vehículo y ocurre la tragedia.

Sobreviviente del accidente en la vía Bogotá - La Mesa habló del aterrador momento

Una de las estudiantes de tan solo 20 años, que iba en el bus, le contó a Noticias Caracol en vivo los momentos de angustia que vivió.

“El bus se frenó casi como de la nada y el señor intentó acelerar para que el bus avanzara más y antes de intentar frenar siguió acelerando más. Comenzó a oler muchísimo a quemado y todos dijimos ‘venga, nos está oliendo muchísimo a quemado’ y el señor no hizo nada; él decidió seguir", narró la joven que sobrevivió al accidente de tránsito.

La estudiante de veterinaria contó, además, que el conductor intentó realizar maniobras para controlar el bus, lo que indicaría una posible falla mecánica.

“Ya cuando bombea acelera en un punto, ya no en bajada, no acelera más, no recibe el freno y comienza a bombear el freno para frenar, pero no frena el bus”, sostuvo la mujer en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

En medio de su angustia recordó lo que les dijo un profesor que los acompañaba, ante el choque inminente.

“Él (conductor) voltea a mirar al docente, él (docente) lo mira y le dice que no; él (profesor) nos dice: ‘chicos, agarrasen fuerte’. Nos agarramos todos; mi compañera de al lado se agarró de la silla y yo me hice en bolita. El señor desvió como dos carros e iba súper rápido, cuando fue que llegó el suceso. Cuando se volcó todos caímos. Yo cerré los ojos porque fue algo muy impactante para mí, tenía demasiado miedo y, como pude, salí del bus", acotó.

Segundos después, el panorama fue desolador. Al lugar llegaron ambulancias, bomberos, organismos de socorro y varias personas, que atendieron a los estudiantes que yacían sobre la vía.

Se inició una investigación para identificar las causas del accidente

"Se está haciendo ese análisis de los videos que ustedes están viendo por redes sociales. Asimismo, se encuentran unas huellas que están en la vía tipo neumático y también aquellas huellas de arrastre por volcamiento. Al sumar todo esto, nos entregará al final la causa del por qué se presentaron estos hechos", manifestó la coronel Claudia Romero, directora de Tránsito y Tránsito.

La ministra de Transporte, María Constanza García, lamentó lo sucedido y pidió a los conductores manejar con precaución en esta semana de receso, para evitar incidentes lamentables como este.

Esto se sabe del accidente en la vía Bogotá - La Mesa

Alrededor de las 10 de la mañana de este sábado se presentó un grave accidente de tránsito en el sector de Puerto Araujo, en la vía que conduce de Bogotá al municipio de La Mesa, en Cundinamarca. Inicialmente el siniestro dejó a 5 jóvenes muertos, 21 heridos que fueron trasladados al Hospital María Auxiliadora de Mosquera y a otros centros asistenciales de municipios cercanos como Facatativá, Madrid y Funza.

¿Qué ocasionó el accidente en la vía Bogotá - La Mesa?

Un bus de la empresa Turiscol con placas WPQ 888, que transportaba a 26 estudiantes de veterinaria adscritos a la Corporación Educativa Nacional (CEN) se volcó en el kilómetro 94+800 de la vía.

La primera hipótesis de la Policía de Tránsito de Cundinamarca señala que el siniestro vial que ocurrió en la carretera que conecta a Bogotá con La Mesa habría sido ocasionado por fallas mecánicas del bus que terminó volcado con los 26 alumnos.

¿Quiénes son los estudiantes heridos en accidente en la vía Bogotá - La Mesa?

Noticias Caracol en vivo conoció los nombres de los alumnos que pertenecían a la clase de veterinaria que iba en el bus que terminó volcado:



Leidy Carolina Amórtegui Gutiérrez.

Karen Stefanny Arévalo Yama.

Ana María Balaguera Peña.

Nicolás Andrés Bayona Mojocoa.

Valentina Bello Guerrero.

Daniel Felipe Beltrán Rincón.

Maryanh Dayanna Bernal Moreno.

María Alejandra Blanco Bueno.

Laura Sofía Buitrago Guio.

Paula Andrea Camargo Marín.

Karen Lorena Camero Galvis.

Valentina Ceballos Ospina.

Valentina Cifuentes Rueda.

Diana Marcela Córdoba Puerto.

Sofía Correa Sierra.

Paula Alejandra Cortes Gómez.

Aneth Dayana Fierro Moreno.

Isabel Natalia Franco Restrepo.

Mileidy Katherin Galvis Moreno.

Angie Paola Garay Franco.

Laura Vanessa Giraldo Bermúdez.

Luis Alejandro Herrera Linares.

Paula Lorena Londoño Pedraza.

Nicolás Mateo Montes Poveda.

Estefanía Ovalle Salamanca.

Laura Ximena Rodríguez Alarcón.

Víctor Alejandro Rodríguez Morales.

María José Romero Rojas.

Andrés Felipe Torres Ocampo.

