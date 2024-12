El susto que vivió periodista de Noticias Caracol tras ser robada en Bogotá: "Pensé lo peor"

"Una de las peores noches de nuestras vidas". Así describió la periodista de Noticias Caracol Tatiana Gordillo el susto que vivió al llegar a su apartamento en la noche del pasado 5 de diciembre, luego de que varios ladrones ingresaran a su residencia en Bogotá .

"Si usted tiene al lado una casa abandonada o con la fachada de una empresa, pero generalmente no ve ningún tipo de movimiento, ojo, porque esto que me pasó a mí también le puede pasar a usted", dijo Gordillo para iniciar su relato, a través de su cuenta de Instagram.

Comentó que ese día, hacia las 5 de la tarde, mientras ella estaba trabajando, los ladrones salieron de una casa que, según ella, tenía la fachada de una sala de ventas de una constructora y quedaba al lado de su residencia, y entraron a dos apartamentos de su edificio.

"Era la guarida de los delincuentes (...) violentaron la chapa, no les importó que estuvieran mis dos perritos, y entraron y se nos robaron varias cosas", contó.

Así se dio cuenta del robo



Ella llegó hacia las 11 de la noche ese jueves, después de trabajar, y vio que su vecino estaba arreglando la chapa. Al preguntar qué pasó, el hombre le contó que habían robado el apartamento.

Ella, de inmediato, empezó a intentar abrir su puerta, pero se dio cuenta que tampoco abría. En medio de su angustia, lo primero que pensó fue en el bienestar de sus mascotas.

"Llamo a Giro y Bombón, no ladran ni nada y pensé lo peor. Yo estaba en una angustia que ni se imaginan, a mí el corazón me hacía así y yo decía 'Los mataron', fue lo primero que pensé", dijo. Por medio del balcón de una vecina logró ver a uno de los perritos, pero el otro no aparecía, lo que incrementó la incertidumbre de lo que pudo haber ocurrido.

Luego de que su vecino y un cerrajero, "a través de una patada", la ayudaran a abrir la puerta, vio que sus mascotas estaban a salvo, lo que le dio un parte de tranquilidad. Sin embargo, las cosas de su apartamento estaban desordenadas.

"El daño psicológico que a uno un robo le causa es una cosa impresionante".

"Me bajaron hasta la última prenda del clóset y la tiraron al piso, seguramente buscando plata, pero yo no guardo plata en mi casa. Se llevaron un montón de cosas, sobre todo del trabajo de mi esposo", contó, y le agradeció a Dios porque, más allá del daño material, no hubo una afectación mayor.

Además, dijo que, si bien esa noche varios miembros de la Policía Nacional estuvieron ayudándola y acompañándola, en los días siguientes ha sentido "una sensación de inseguridad" que "no se la desea a nadie".

"He pasado noches horribles porque de verdad me despierto cada dos segundos pensando en que me van a volver a hacer algo, en que se van a meter, el daño psicológico que a uno un robo le causa es una cosa impresionante", comentó.

Finalizó el video recomendándole a sus seguidores que tengan cuidado en Bogotá durante este fin de año. "No se confíen en absolutamente de nada", afirmó.

Y remató su mensaje diciendo: "Si usted está viendo este video, vaya y mire las guardas de su casa, evalúe por donde podrían meterse y tome medidas, porque uno en Bogotá definitivamente no se puede relajar".