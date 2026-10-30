Manifestaciones afectaron TransMilenio en la avenida Caracas: ya se restableció el servicio

Una manifestación en la avenida Caracas con calle 63, en Bogotá, afecta la movilidad de vehículos particulares y la operación de TransMilenio durante la mañana de este viernes 30 de octubre. Los bloqueos obligaron a implementar desvíos para los buses troncales y suspender temporalmente el servicio en siete estaciones del corredor. Las autoridades se desplazaron al lugar para atender la situación.



Minuto a minuto: manifestaciones afectan la operación de TransMilenio en Bogotá

9:35 a. m. | Se restablece la operación de TransMilenio en la avenida Caracas

TransMilenio informó que se habilitó el paso por la avenida Caracas con calle 63, luego de las afectaciones ocasionadas por la manifestación de esta mañana. Con la recuperación de la movilidad en este punto, los servicios troncales cancelaron los desvíos y retomaron sus recorridos habituales por la troncal Caracas Centro. Asimismo, el sistema confirmó la reapertura de las siete estaciones que habían suspendido temporalmente su servicio:



Temporal Calle 22.

Calle 26 - Atrio.

Temporal Avenida 39.

Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán.

Temporal Calle 57.

Temporal Flores.

Calle 72 - Areandina.

De esta manera, se normaliza la operación de TransMilenio en este corredor, que desde las primeras horas de la mañana presentó bloqueos en ambos sentidos y obligó a modificar los recorridos de los buses. Autoridades mantienen a la espera de cómo avanza la manifestación de, al parecer, trabajadores del Metro de Bogotá.



9:12 a. m. | Continúan las afectaciones en la avenida Caracas

La manifestación registrada en inmediaciones de la calle 63 mantiene afectaciones en la movilidad de este corredor vial. La situación ha obligado a modificar los recorridos habituales de los servicios troncales de TransMilenio y a suspender temporalmente la operación en varias estaciones. Los usuarios que tengan previsto movilizarse por este sector deben contemplar posibles cambios en sus tiempos de desplazamiento y consultar los canales oficiales del sistema antes de iniciar sus recorridos.



8:58 a. m. | TransMilenio confirma la suspensión de siete estaciones

A través de sus canales oficiales, TransMilenio informó que continúa suspendida temporalmente la operación en siete estaciones de la troncal Caracas Centro. Las estaciones que dejaron de prestar servicio son:



Temporal Calle 22.

Calle 26 - Atrio.

Temporal Avenida 39.

Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán.

Temporal Calle 57.

Temporal Flores.

Calle 72 - Areandina.

La suspensión responde a las dificultades para movilizar los buses por este tramo de la avenida Caracas, donde se presenta la manifestación.

NOTICIAS CARACOL