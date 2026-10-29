Presidente De la Espriella anuncia militarización inmediata en Cúcuta por orden público en la ciudad

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización inmediata de Cúcuta, de Norte de Santander, después de varios hechos que golpearon el orden público de la ciudad. La medida por parte del Gobierno Nacional fue justificada bajo la premisa de recuperar la seguridad en la zona. "He dado instrucciones precisas al ministro de Defensa y altos mandos para actuar con toda la capacidad del Estado", dijo ante la opinión pública. Hay que decir que esta crisis de inseguridad que aqueja a los cucuteños es una cuestión que lleva varios años, los hechos no son un fenómeno aislado.



Esta es la segunda vez que una ciudad capital de Colombia es militarizada por orden presidencial. La primera fue Santa Marta poco después que la fuerza pública asestara un golpe contra la estructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que tiene influencia el Magdalena, La Guajira y Cesar. Cuando alias Cholo, uno de los principales cabecillas del grupo, fue abatido el pasado 21 de septiembre, se declaró un paro armado en la región,, que ocasionó el cierre de comercios y el temor entre los habitantes de la ciudad del Magdalena.

Durante la última semana de octubre, Cúcuta ha vivido dos hechos de inseguridad, separados solo por menos de 12 horas. El primero fue el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Seguridad que aspiraba a la administración distrital de cara a las elecciones regionales de 2028. Castellanos fue asesinado en el Anillo Vial Occidental por una persona que se movilizaba en motocicleta. En ese momento, el occiso solo se transportaba con su hijo y no estaba con ningún escolta. El segundo fue la explosión que ocurrió cerca del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a Colombia con Venezuela. Una persona, al parecer personificada como si fuera un habitante de calle, dejó una carga explosiva que dejó a seis personas heridas.

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Ante la crisis de inseguridad, este 29 de octubre De la Espriella ordenó la militarización temporal hasta que recupere el orden público de la ciudad. En ese sentido, el Ejército Nacional reforzará su presencia en la ciudad en coordinación la Policía para "fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar a las estructuras narcoterroristas y criminales". El mandatario no especificó cuánto durará el despliegue de las fuerzas militares en Cúcuta y bajo qué parámetros se consideraría levantar la militarización.

El jefe de Estado también anuncio el traslado de las misiones Bosur y Esparta, que estará supervisando mientras que el despliegue pretende mejorar las condiciones de una ciudad fronteriza de la que se espera recuperar la soberanía en medios de los "ataques con sevicia" contra la ciudadanía.



María Paula Rodríguez Rozo

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