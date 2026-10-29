Abren cursos gratis de inglés, IA y más para mayores de 50 años en Bogotá: plazo cierra pronto

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), mantiene abiertas las inscripciones para quienes deseen participar en los programas de formación dirigidos a fortalecer sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades para el trabajo. La convocatoria hace parte de la estrategia Talento +50, que busca facilitar el acceso de las personas mayores de 50 años a procesos de capacitación relacionados con las necesidades actuales del mercado laboral. Las alternativas incluyen cursos para mejorar las posibilidades de encontrar empleo, aprender a utilizar herramientas tecnológicas y comenzar a estudiar inglés.



¿Qué cursos gratis ofrecen en Bogotá para mayores de 50 años?

Experta +50: cursos para mejorar las habilidades laborales

La primera línea está orientada al desarrollo de competencias para la búsqueda de empleo, el crecimiento profesional y el manejo de recursos digitales. En ella participan la Universidad del Rosario y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La Universidad del Rosario ofrece cinco rutas de aprendizaje con contenidos relacionados con la preparación para el mundo laboral. Los participantes pueden encontrar formación para fortalecer su confianza, reconocer sus capacidades y organizar un perfil profesional que responda a sus objetivos. Estas son las cinco opciones disponibles:



Prepárate para trabajar: aborda aspectos relacionados con el bienestar, la confianza y la preparación para buscar empleo.

aborda aspectos relacionados con el bienestar, la confianza y la preparación para buscar empleo. Usa herramientas digitales para encontrar oportunidades de empleo: se enfoca en el uso de recursos tecnológicos para identificar vacantes y avanzar en los procesos de búsqueda laboral.

se enfoca en el uso de recursos tecnológicos para identificar vacantes y avanzar en los procesos de búsqueda laboral. Mejora tu productividad y perfil profesional con herramientas digitales: ofrece conocimientos para aprovechar herramientas digitales en las actividades profesionales.

ofrece conocimientos para aprovechar herramientas digitales en las actividades profesionales. Encuentra oportunidades laborales en la sostenibilidad del ambiente: presenta alternativas relacionadas con el empleo en actividades vinculadas con la sostenibilidad ambiental.

presenta alternativas relacionadas con el empleo en actividades vinculadas con la sostenibilidad ambiental. Adquiere conocimientos financieros para el mundo del trabajo: busca fortalecer las habilidades financieras que pueden aplicarse en la vida laboral.

Por su parte, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con una alternativa de alfabetización digital, formación dirigida a quienes necesitan aprender o reforzar conocimientos básicos para desenvolverse en entornos digitales.



Experta Tech: cursos gratuitos de inteligencia artificial y tecnología

La segunda línea está dirigida a quienes desean adquirir conocimientos tecnológicos o profundizar en áreas relacionadas con la transformación digital. La oferta incluye cursos de IBM, Oracle y Amazon Web Services (AWS), además de programas de la Universidad Distrital. Los contenidos abarcan desde el uso inicial de herramientas digitales hasta temas especializados como programación, inteligencia artificial, computación en la nube y análisis de datos. En el caso de IBM, las alternativas incluyen formación en fundamentos digitales, inteligencia artificial, elaboración de instrucciones para sistemas de IA, sostenibilidad tecnológica, seguridad cibernética, desarrollo web con Python y analítica de datos.

Oracle, por otro lado, ofrece alternativas relacionadas con el liderazgo sénior en la nube, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), inteligencia artificial y aprendizaje automático, desarrollo de aplicaciones y bases de datos. La formación en computación en la nube permite conocer tecnologías utilizadas para almacenar información, ejecutar aplicaciones y administrar recursos informáticos a través de internet. Amazon Web Services también hace parte de la convocatoria con los cursos AI sin límites y Agente IA, enfocados en el campo de la inteligencia artificial.

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La oferta se complementa con cursos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que incluyen comunicación y trabajo en equipo por internet, seguridad digital, elaboración de documentos y presentaciones accesibles, manejo de hojas de cálculo, videollamadas, edición de videos y búsqueda de información en la web.



Yes, Bogotá: cursos de inglés para principiantes

La tercera línea de formación es Yes, Bogotá, una iniciativa que ofrece cursos de inglés en los niveles A1 y A2, con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como aliado. Esta alternativa está dirigida a personas que quieren comenzar a estudiar el idioma o desarrollar conocimientos básicos para comunicarse en situaciones cotidianas. El nivel A1 corresponde a una etapa inicial del aprendizaje, en la que se trabajan expresiones comunes, vocabulario básico y formas sencillas de presentarse o intercambiar información personal. El nivel A2 permite avanzar en la comprensión y producción de mensajes relacionados con actividades habituales, necesidades inmediatas y situaciones conocidas.



¿Cómo inscribirse a los cursos gratis de Experta +50 y Yes, Bogotá?

Las personas interesadas en participar deben ingresar al formulario dispuesto por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y consultar las alternativas de capacitación. El enlace habilitado para realizar el proceso es: https://formacionsef.desarrolloeconomico.gov.co/f/experta-talento50. Antes de completar el registro, se recomienda revisar los contenidos de cada curso y escoger la alternativa que mejor responda a los intereses de formación. La oferta contempla rutas de aprendizaje laboral, alfabetización digital, herramientas tecnológicas, inteligencia artificial e inglés.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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