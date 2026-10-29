Estos son los 10 colegios de Bogotá con los mejores resultados en las pruebas Saber 11 de 2026

Los datos oficiales del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) correspondientes a las pruebas Saber 11 de 2026 ubicaron a Bogotá en el segundo puesto entre las 33 entidades territoriales del país. El análisis elaborado por el Grupo Milton Ochoa señala que los 77.560 estudiantes evaluados en la capital del país alcanzaron un puntaje global promedio de 268,6 puntos sobre 500.

Esta cifra supera por 15,3 puntos la media nacional, situada en 253,3. El reporte abarca un total de 1.384 sedes y jornadas registradas en la ciudad durante la aplicación del calendario A. Los registros han permitido comparar las variaciones entre las jornadas de estudio, los sectores de administración pública y privada, y el volumen de alumnos presentados en cada examen



El Top 10 de las instituciones educativas en Bogotá

El ordenamiento de las instituciones con mejores resultados de la capital lo encabeza el Colegio Cristiano Monte Hebron. La sede principal de este plantel, que funciona en jornada única bajo el calendario A, registró un promedio de 376 puntos sobre 500 con un grupo de 8 alumnos evaluados.

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El segundo lugar de la ciudad corresponde al Liceo Campo David, ubicado en jornada completa y calendario A, con un puntaje global de 364 obtenido por 35 estudiantes. En el tercer renglón se posiciona el Colegio Anglo Americano, con 363 puntos promediados por 142 evaluados en jornada completa.



La lista de los diez puntajes más altos de Bogotá se completa de la siguiente manera:



Colegio Cristiano Monte Hebron: 376 puntos (8 estudiantes evaluados, calendario A) Liceo Campo David: 364 puntos (35 estudiantes evaluados, calendario A) Colegio Anglo Americano: 363 puntos (142 evaluados, calendario A) Liceo Navarra: 361 puntos (41 estudiantes evaluados, calendario A). Colegio Calatrava (Sede Principal): 360 puntos (14 estudiantes evaluados, calendario B). Colegio Nuevo Colombo Americano: 359 puntos (77 estudiantes evaluados, calendario A). Colegio Bilingüe Abraham Lincoln: 358 puntos (81 estudiantes evaluados, calendario B). Gimnasio Vermont: 357 puntos (112 estudiantes evaluados, calendario B). Instituto Alberto Merani: 357 puntos (38 estudiantes evaluados, calendario A). Colegio San Jorge de Inglaterra: 356 puntos (81 estudiantes evaluados, calendario B).

Entre los puestos siguientes destacan el Colegio Los Nogales, en la casilla 11 con 356 puntos en calendario B, y el Gimnasio Alessandro Volta, en la casilla 12 con 355 puntos.



La brecha entre el sector oficial y el no oficial

El informe refleja diferencias marcadas en el rendimiento académico según la naturaleza administrativa de los planteles. Los colegios no oficiales (privados) registraron un promedio global de 284,6 puntos. Por su parte, los colegios oficiales (públicos) obtuvieron una media de 257,3 puntos.



La distancia promedio entre ambos sectores es de 27,3 puntos. El volumen de evaluados en el sector no oficial se distribuye en sedes que van desde pequeños grupos de menos de diez alumnos hasta promociones de más de cien inscritos.

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El desempeño de los colegios públicos en el ranking capitalino

Dentro del sector de educación oficial, la institución con el promedio más elevado en Bogotá es la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Esta sede de jornada completa se ubicó en el puesto 40 del ranking general de la ciudad, al registrar un puntaje promedio de 338 puntos con 99 alumnos evaluados.

El segundo lugar entre los colegios públicos corresponde al Liceo del Ejército Patria Sector Norte B Liceo Colombia, posicionado en la casilla 60 con un promedio de 331 puntos y 34 evaluados. Más abajo figuran el Colegio San José Norte (IED) en la posición 122 con 317 puntos (54 evaluados) y el Colegio La Felicidad (IED) en el puesto 133 con 314 puntos (83 evaluados).

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Metodología utilizada en la clasificación de las instituciones

La consolidación realizada por el Grupo Milton Ochoa toma como insumo directo las bases de datos publicadas por el ICFES. La clasificación se organiza en orden descendente a partir del puntaje global en la escala de 0 a 500.

Para la inclusión de cada sede y jornada en el listado se aplica el criterio técnico de evaluar únicamente a aquellas que presentaron cinco o más estudiantes en el examen. Las unidades con cuatro o menos evaluados quedan excluidas debido a que un número reducido de pruebas altera la estabilidad matemática del promedio general.

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Cada estudiante equivale al mismo peso dentro del cómputo del promedio territorial de calendario A. Las casillas definitivas responden a los criterios oficiales de desempate utilizados por las autoridades evaluadoras.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

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