Gobierno De la Espriella anunció ley de rescate fiscal: ¿de qué se trata? Así lo explicó

Este jueves 29 de octubre, el gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto conocido como ley de rescate fiscal. El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó en alocución en la Plaza de Bolívar de qué trata la iniciativa.

Según Restrepo, “el gobierno anterior del presidente Gustavo Petro nos dejó una bomba de tiempo, una bomba que estallaría el próximo año, en 2027, a menos que como gobierno actuemos. Una bomba que significa un hueco tan grande, que se resume de que cada 3 pesos del presupuesto nacional que pagamos en impuestos, uno se va a pagar intereses de la deuda pública”.

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Agregó Restrepo que dicha “bomba de tiempo multiplica casi por 2 los costos de la deuda. Hoy el país es más riesgoso para prestarle. Hoy el país cuesta más cuando se endeuda en términos de intereses de la deuda pública y significa el doble de lo que históricamente costaba; una bomba de haber sobreendeudado al país, de haber multiplicado la deuda pública de 800 billones a más de 1.200 billones de pesos, un crecimiento del 50 % en solamente un gobierno. Nunca antes en la historia de este país un gobierno había sido tan irresponsable como sucedió en los últimos 4 años en materia de sobreendeudamiento”.



Sobre la ley, el vicepresidente indicó que “significa una operación rescate porque arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. Esta ley de rescate económico para salvar al país de la quiebra, para evitar que Colombia pierda 360.000 empleos, para evitar entrar en una recesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera decisión de la ley de rescate económico es ser consciente de que lo primero que tiene que hacer el Estado es apretarse el cinturón. Eso significa enfrentar la politiquería de las corbatas inútiles del Estado, significa enfrentar la corrupción que ha sido rampante en los últimos 4 años, significa enfrentar el gasto innecesario y la burocracia desbordada”.



Restrepo explicó que “el 70 % del ajuste fiscal de esta ley de rescate económico la hacemos apretándonos el cinturón, siendo más eficiente en el gasto público, evitando el derroche del gasto público. Hoy el problema que enfrentamos es real y el reloj corre; por eso, además del apretón del Estado, el resto la ponen quienes más tienen. Quienes más tienen van a cumplir con sus obligaciones para lograr que esta ley de rescate económico conduzca a salvar al país de la quiebra. Mientras tanto, los que menos tienen van a recibir más del Estado”.

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Con lo que el gobierno denominó como ‘operación rescate’, dijo Restrepo, “19 millones de colombianos, dentro de los cuales están los más vulnerables y pobres de este país que hoy pagan IVA, dejarán de pagarlo y se lo devolveremos anticipadamente. 38 de cada 100 colombianos se van a beneficiar con esta ley”.

Añadió que el 10 % de colombianos más adinerados del país “aportará más. El que más tiene, tiene que poner más sabiendo que quien pone mayoritariamente es la reducción del tamaño del Estado. Eso significa que 9 de cada 10 colombianos no se verán directamente afectados por esta ley al final de cuentas. Uno de cada diez colombianos contribuirá y asumirá el 94 % de lo que asumen los que más tienen”.