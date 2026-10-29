Carmen, la mujer que sobrevivió a dos accidentes de tren en España en 2026: “Está muy afectada”

Carmen vivió dos accidentes ferroviarios en España en menos de un año y, en ambos casos, consiguió salir ilesa físicamente, pero el costo emocional ha sido aún más alto para ella. La mujer sobrevivió al siniestro de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, y volvió a encontrarse a bordo de uno de los trenes involucrados en la tragedia registrada este miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo, que dejó al menos 68 personas muertas.



La historia de esta pasajera se conoció a través de Carmen García, una trabajadora de la Cruz Roja que acudió al lugar de la emergencia para prestar asistencia a los afectados. En declaraciones al programa En Boca de Todos, García explicó que la superviviente no presentaba lesiones físicas, pero atravesaba un momento emocional difícil tras lo sucedido. “No tiene daño físico, pero está muy afectada y no ha querido intervenir por lo que está sucediendo”, señaló la trabajadora de la Cruz Roja durante la emisión de este miércoles. “Emocionalmente está muy afectada”.

Así atienden a los afectados por el accidente ferroviario en Toledo

La emergencia movilizó a equipos de asistencia que tuvieron que atender a personas con distintas reacciones ante lo ocurrido. En el pabellón habilitado para recibir a los afectados, los trabajadores encontraron pasajeros preocupados, tristes y conmocionados por el accidente. García explicó que cada persona afronta de manera diferente una situación de esta magnitud. También destacó que algunos pasajeros manifestaban preocupación por quienes viajaban cerca de ellos y que no habían podido localizar después del siniestro.

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“Nos estamos encontrando de todo porque son momentos tan difíciles que cada persona lo gestiona a su manera. Hay gente con la mirada perdida, gente muy generosa que está preocupada por alguien que iba en el asiento de al lado y no lo ve en el pabellón. Hay gente que está muy triste y enfadada”, relató.



Sobrevivientes de Adamuz cuestionan la falta de soluciones

El nuevo accidente ferroviario también provocó reacciones entre quienes sobrevivieron al siniestro de Adamuz y los familiares de las víctimas de aquella tragedia. Amalia Montealegre, una de las pasajeras que logró sobrevivir al accidente de enero, expresó su indignación por la repetición de un episodio similar. En declaraciones difundidas por Informativos Telecinco, cuestionó que, después de lo ocurrido meses atrás, se registrara una nueva emergencia de estas características. “Hace menos de un año que pasó lo mismo y no se ha solucionado nada, ha vuelto a pasar”, manifestó.



Montealegre también se refirió al sufrimiento de las personas que quedaron atrapadas o resultaron afectadas por el nuevo siniestro en Toledo. “Pienso en la gente que haya podido estar pasando lo que pasé yo ese día y de verdad que no puedo. No quiero pensar en lo que tienen que estar pasando esa gente ahí dentro”, afirmó.

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Los audios revelados horas después del accidente dejaron entrever el peso de una de las hipótesis de lo que causó la nueva tragedia, que tuvo un costo más alto que el primer siniestro ocurrido este año. El no seguir los protocolos en la línea ferroviaria, por parte de los operadores que tenían vista de todas las partes de la línea y escucharon a los maquinistas, habría sido el gran error que desembocó el pérdida de más de 60 vidas humanas que solo viajaban en el ferrocarril. (Conozca lo que decían los audios aquí)

Según las cifras citadas en la información publicada el 28 de octubre, el accidente ferroviario de Urda había dejado al menos 68 fallecidos y más de 80 heridos. La nueva tragedia volvió a poner de manifiesto el dolor de los afectados por los accidentes ferroviarios ocurridos en España durante 2026.

María Paula Rodríguez Rozo

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