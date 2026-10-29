Feminicidio en la cárcel La Modelo de Bogotá presuntamente fue antecedido por control sobre víctima

La pareja de un interno de la cárcel La Modelo de Bogotá fue asesinada el pasado 22 de agosto durante una visita al centro penitenciario. Su pareja en ese entonces era el reo William Rafael Martínez Alvarino, quien hoy enfrenta un nuevo proceso judicial por el caso. La Fiscalía General de la Nación reconstruyó cómo ocurrieron los hechos que desembocaron en la muerte de la mujer, un caso que es manejado por el sistema judicial como un posible feminicidio.



De acuerdo con el ente judicial, la muerte de la mujer ocurrió por lo que inició como una agresión física. Los elementos materiales probatorios recopilados indicaron que, al parecer, el interno aplicó fuerza sobre la parte superior del cuerpo y uno de los brazos de la mujer, limitando sus posibilidades de defensa. Después, la víctima habría sido estrangulada y sofocada mediante maniobras.

La víctima y Martínez ya llevaban una relación de cinco años, pero el vínculo estuvo marcado por violencia. Al parecer, la mujer habría estado exuesta durante los dos últimos años a conductas reiteradas de vigilancia, intimidación y control que ejerció su compañero sentimental. Entre las acciones que podrían enmarcarse como violencia psicológica en una relación, este hombre le exigía compartir la pantalla de su celular para revisar conversaciones y contactos, así como realizar videollamadas durante las noches y cuando salía de su vivienda para supervisar sus actividades y establecer con quién se relacionaba. La Fiscalía también relató que el vínculo estaba marcado por episodios de humillaciones, insultos y acusaciones constantes de infidelidad. Hubo un punto en el que el procesado la amenazó con quitarle la vida si tenía un vínculo sentimental con otra persona, presuntamente.

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Martínez fue imputado por el delito de feminicidio agravado y el procesado aceptó el cargo. El juez le ordenó medida de aseguramiento carcelario, adicional a la condena que ya está cumpliendo en la cárcel La Modelo.



Los signos de alerta en una relación, según el violentómetro

El violentómetro es una herramienta creada para que las personas puedan identificar las diferentes manifestaciones de la violencia de género y así sepan cuándo deben pedir ayuda.



Nivel 1 (Amarillo - ¡Ten cuidado!): Incluye conductas sutiles que suelen pasar desapercibidas o normalizarse, como bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, celar u ofender. La violencia tiende a aumentar.

Incluye conductas sutiles que suelen pasar desapercibidas o normalizarse, como bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, celar u ofender. La violencia tiende a aumentar. Nivel 2 (Naranja - ¡Reacciona!): Muestra un incremento del abuso, como intimidar, amenazar, controlar o prohibir amistades o actividades, humillar en público, destruir artículos personales, manosear o agredir "jugando". Es momento de poner límites y no dejarse.

Muestra un incremento del abuso, como intimidar, amenazar, controlar o prohibir amistades o actividades, humillar en público, destruir artículos personales, manosear o agredir "jugando". Es momento de poner límites y no dejarse. Nivel 3 (Rojo - ¡Alerta y busca ayuda!): Representa las agresiones más graves que ponen en riesgo la integridad y la vida, como encerrar, aislar, amenazar con armas o de muerte, violar y el feminicidio. Se requiere actuar y pedir ayuda profesional de inmediato.

María Paula Rodríguez Rozo

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