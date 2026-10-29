Lluvias en Bogotá este 29 de octubre: movilidad en TransMilenio se complica en este punto

Las fuertes lluvias registradas este jueves en Bogotá afectaron la operación de TransMilenio. El sistema reportó alta congestión y retrasos en la troncal de la avenida Caracas, entre calles 26 y 53, en ambos sentidos. La primera alerta se emitió a las 6:36 p. m. por la intensidad de las precipitaciones en ese sector. A las 6:51 p. m., TransMilenio informó que las lluvias continuaban y que persistía la afectación. A las 7:08 p. m., la entidad indicó que la congestión y los retrasos se extendían a toda la troncal Caracas.



Fenómeno de El Niño no frena las lluvias

Aunque el Ideam confirmó la llegada del fenómeno de El Niño a inicios de octubre de 2026, las lluvias en la capital se han intensificado. La razón es que el país atraviesa la segunda temporada de lluvias del año. Esta temporada comenzó a finales de septiembre y tendrá mayores volúmenes de lluvias durante octubre y noviembre.

El Ideam ha insistido en que la presencia de este fenómeno no significa que las lluvias desaparezcan. El Niño puede reducir el volumen total de precipitaciones frente a lo habitual, pero no elimina los episodios de lluvia, tormentas eléctricas ni granizadas. El Idiger también explicó que el fenómeno no elimina la segunda temporada de lluvias en Bogotá.

El Ideam estima en 83 % la probabilidad de que mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027. Según el instituto, el pico del fenómeno coincidiría con diciembre, tras varios meses con déficit de precipitaciones.

Publicidad

Recomendaciones para la temporada de lluvias en Bogotá

Se recomienda a los usuarios de TransMilenio:



Consultar los canales oficiales del sistema antes de salir.

Prever tiempos de viaje más largos.

Buscar rutas alternas por la avenida Caracas mientras persistan las lluvias.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co