Familia en Bosa denuncia abuso policial: le pusieron la rodilla en el cuello a un hombre

Una familia de la localidad de Bosa, sur de Bogotá, denunció un presunto abuso policial contra un joven de la casa. De acuerdo con la versión de estas personas, a la víctima la golpearon y lo intentaron asfixiar en el piso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un video publicado por la familia de la víctima, se ve a dos uniformados lastimando al ciudadano identificado como David Suta. En las imágenes se puede observar cómo un policía tiene la rodilla en el cuello del joven.

Según la víctima, efectivos del Cai Laureles de Bosa fueron los que lo agredieron a tan solo unos metros de la casa. El hombre manifestó en *City Noticias* que sus dos hermanos consumen sustancias psicoactivas y por esta razón los uniformados los abordaron.

City Noticias

Publicidad

"Me cogió a bolillo": víctima de presunto abuso policial en Bosa

“Mi hermano le muestra la cédula en digital al policía y el policía le exigió la cédula en físico. Entonces, mi hermano me dijo que sacara la cédula de la billetera que estaba en la casa. Yo ya venía para la casa a sacar la cédula cuando el policía me abordó groseramente y bruscamente. Me empujó y me pidió también los documentos”, narró David Suta.

En ese momento, dijo la víctima, “me agredió, yo vine hacia la casa a salvaguardarme con mis hermanos y me coge a bolillo. Me da tres bolillazos y uno de esos me pegó en la espalda”. Las gafas de David resultaron dañadas.

Publicidad

Una vez terminó el procedimiento, uno de los hermanos de David terminó capturado y fue trasladado al Cai Laureles. Según el relato, la familia del capturado llegó hasta el lugar para solicitar el porqué de la detención y presentar la denuncia por exceso de fuerza policial.

Cuando los familiares del hermano de Suta llegaron hasta el sitio, un uniformado lo habría empujado a él, por lo que su reacción fue preguntarle al uniformado por qué lo empujaba. Lo que hizo el policía fue tomarlo del cuello ante la mirada atónita de su familia.

Así quedó la espalda del hombre que denunció agresión policial - City noticias

“Al momento que lo iban trasladar a la UPJ, cuando salen del Cai para trasladarlo, el policía me empujó, yo le digo por qué me empuja, y el policía arremete contra mí asfixiándome. En ese momento, me tiraron al suelo entre tres policías y uno de ellos arremetió contra mí poniéndome la rodilla en el cuello, asfixiándome hasta perder el conocimiento otra vez”, indicó David.

Finalmente, el joven agredido indicó que interpondrá una denuncia por intento de homicidio en contra del policía que lo lastimó. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá le dijo a *City Noticias* que el hecho se encuentra en investigación.

Publicidad

¿Qué hacer si me agrede un policía?

Si un ciudadano es agredido por un policía en Colombia, debe seguir estos pasos para denunciar el hecho y buscar justicia:



Recopilar pruebas: si es posible, obtener videos, fotos o testimonios de testigos que respalden la denuncia.

Denunciar ante la Policía Nacional: se puede presentar una denuncia en el Sistema Nacional de Denuncia Virtual o acudir a una estación de policía.

Acudir a la Fiscalía General de la Nación: si la agresión constituye un delito, se debe presentar la denuncia ante la Fiscalía para que se inicie una investigación formal.

Reportar a la Procuraduría General: esta entidad supervisa la conducta de los funcionarios públicos y puede sancionar disciplinariamente a los policías responsables.

Solicitar apoyo de la Defensoría del Pueblo: esta institución brinda asesoría legal y puede intervenir en casos de abuso policial.

Buscar asistencia legal: un abogado especializado en derechos humanos puede orientar sobre el proceso y garantizar que se respeten los derechos del ciudadano.

Es fundamental actuar con rapidez y exigir que las autoridades investiguen el caso para evitar la impunidad y garantizar el respeto a los derechos humanos.

(Lea también: Momento exacto en que sicario asesina a María José Estupiñán en Cúcuta y sale a correr)}

Publicidad

CAMILO ROJAS,PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias