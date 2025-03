Familia que busca a Milo, perrito robado en Bogotá, denuncia llamadas extorsivas para su regreso

Han pasado cuatro días luego de que una familia de la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, fuera víctima de un violento asalto. Lo más indignante de este caso es que los criminales se robaron la camioneta con Milo, el perrito de la casa, por dentro.

El drama continúa para esta familia que sigue buscando a su perrito con ayuda de carteles regados por la ciudad.

Además, las víctimas de este robo indicaron que delincuentes los han estado llamando para exigirles millonarias sumas de dinero.

Así fue el robo de perrito y camioneta en Bogotá

En la entrada del parqueadero de la casa de encontraban los familiares cuando fueron abordados por sujetos armados que, en cuestión de segundos se robaron el vehículo con el perrito adentro.

Laura Pardo, una de las víctimas, contó en Noticias Caracol que la situación “ha sido muy difícil para nosotros. Es un martirio, todo el tiempo lo estamos buscando (a Milo). Ustedes no sabes lo difícil que es llegar todas las noches y no saber de él, pensar que está en las calles, quién lo tiene, dónde está, por qué no nos lo devuelven”.

La mujer pidió “que por favor se pongan la mano en el corazón y nos lo devuelvan. Nosotros no dormimos, no estamos en paz, no tenemos un minuto de calma. Solo estamos pensando en dónde está, lo queremos encontrar. Nosotros lo amamos”.

Además, Laura indicó que el perrito Milo “sufre de gastritis, necesita un medicamento todos los días, necesita que le demos su comida, que lo cuidemos y que estemos con él. Yo sé que el está sufriendo, yo sé que él nos extraña porque igual nosotros le dimos una vida feliz. Él es muy consentido, todo el tiempo lo amamos”.

Milo, según su dueña, “estuvo en las calles, nosotros lo rescatamos y eso es lo que más nos duele: que tenga que volver a las calles después de pasar este martirio”.

Con este cartel, familia busca a Milo - Noticias Caracol

"Yo siento que no puedo más": dueña de perrito robado en Bogotá

Laura denunció que criminales “nos llaman todo el tiempo, nos piden sumas de dinero, que les demos plata. Nos hicieron ir a un parque a esperar dos horas porque supuestamente lo iban a entregar y nadie lo entregó. Nosotros ya no podemos más. Yo intento ser fuerte todos los días, pero yo siento que ya no puedo más”.

La familia de Milo hizo un llamado a las autoridades para que adelantes las investigaciones que den con el paradero de su perrito, con la camioneta y con los criminales que cometieron este delito.

