Habla hombre que fue embestido por tractomula en la Av. Boyacá, en Bogotá: "Una segunda oportunidad"

Desde la intimidad de su habitación de hospital, Felipe recordó el momento exacto cuando, en la madrugada del pasado miércoles, un tractocamión, que previamente había sido robado en el municipio de Soacha, se pasó el separador de la Avenida Boyacá y estrelló de frente a su vehículo en el occidente de Bogotá. Él iba junto a su hijo de 3 años.

"Empezaron a correr vidrios por todas partes y en el momento que el conteiner cae sobre mi vehículo, la mula me arrasa como unos 50 metros", indicó Felipe para Noticias Caracol en vivo.

Felipe y su pequeño hijo iban de paso por la capital. Su destino era Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, para pasar las fiestas de fin de año.

“Yo había viajado de Puerto Gaitán a Chiquinquirá a bautizar a mi hijo en la iglesia Santa Bárbara, y cumplí porque la promesa era que cuando cumpliera tres años lo iba a bautizar (...) iba pasando Bogotá a esa hora para evitar trancones y por el tráfico, porque iba para mi destino de origen y de vivienda”, contó el hombre.

Grave accidente de tránsito en Bogotá: tractomula robada se volcó en avenida Boyacá - Paula García Vargas

Sin embargo, la tractomula, con un peso superior a los 30 mil kilos, los estrelló de frente, y el hombre quedó atrapado entre las latas. Su bebé dormía en las sillas traseras del carro. Tras el choque, dos mujeres que presenciaron el accidente corrieron a socorrerlos.

“Mi hijo se despierta llorando y empieza a decirme: 'Papá, papá, no te me mueras, no te vayas a morir, ¿cierto que estamos bien?'. Yo le cojo la mano izquierda, se la aprieto duro y le digo: 'Hijo, por favor, vamos a hacer una misión, cúbrete la cara porque te van a sacar'. Empecé a gritar que sacaran al niño, que me salvaron a mi hijo”", añadió Felipe.

Estas dos mujeres sacaron al bebé, mientras Felipe seguía aprisionado por la estructura del carro, donde estuvo por dos horas.

(Lea también: Señalado de robar tractomula y causar accidente en avenida Boyacá fue enviado a la cárcel ).

"Le pedí mucho a Dios, sólo pensaba en mis piernas porque el trailer estaba destripando el carro, y a medida que el carro seguía destripando me apretaban mucho las extremidades”, rememoró.

Cuando por fin fue rescatado por los Bomberos, dice que estuvo consciente casi todo el tiempo, y que luego le robaron dinero en efectivo y varias joyas, incluyendo la cadena de oro de su hijo, las cuales aún no aparecen.

Mujer que rescató al niño. Noticias Caracol

"En billetes de 100 traía 2'470.000 pesos que me los había dado en Chiquinquirá el abuelo de mi hijo. El paramédico los saca de la billetera, se los embolsilla, y cuando le reclamo él me dice: 'Tranquilo que no hay ladrones' ", comentó Felipe.

Y mientras el responsable de esta tragedia permanece en una cárcel, este padre de familia luego de varias cirugías en sus piernas ruega por no quedar con secuelas permanentes. Agradece por la vida de su hijito, que sufrió apenas un rasguño, lo que asegura es su mejor regalo de Navidad.

"Dios existe y nos dio una segunda oportunidad a mi hijo y a mí", concluyó.



Señalado de causar accidente fue enviado a la cárcel

El señalado de haber robado tractomula en el municipio de Soacha, Cundinamarca, y haber ocasionado el grave accidente de tránsito en la avenida Boyacá fue enviado a la cárcel.

El sujeto ha sido identificado como Juan Sebastián Ospina. La investigación de la Fiscalía General de la Nación advierte que el día del siniestro vial, el pasado 18 de diciembre, Ospina junto con otros sujetos habría interceptado al conductor de la tractomula y luego lo habrían llevado hasta un parqueadero donde el hombre fue golpeado y retenido por varias horas. Por estos hechos, le imputaron los delitos de hurto calificado y secuestro extorsivo.

La Policía se encuentra analizando las cámaras de seguridad de Soacha y Bogotá para dar con el resto de la banda que robó la tractomula.