Vigilante sería principal sospechoso de millonario robo en San Andresito Norte de Bogotá

Un nuevo caso de inseguridad se registró en el norte de Bogotá, esta vez en el sector de San Andresito Norte, ubicado sobre la calle 195 con autopista Norte. Un local dedicado a la venta de celulares y dispositivos electrónicos fue saqueado en horas de la madrugada, en un hecho que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades.

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De acuerdo con los comerciantes afectados, el hombre señalado de participar en el robo sería, presuntamente, uno de los vigilantes que trabajaba en el lugar. Según relataron, el sujeto habría aprovechado su conocimiento de la zona y de los sistemas de seguridad para ejecutar el hurto.

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Los propietarios del negocio llegaron en la mañana al establecimiento y encontraron la vitrina destruida y gran parte de la mercancía desaparecida. En videos conocidos posteriormente se observa el momento en que una persona rompe el vidrio del local e ingresa para sacar diferentes equipos electrónicos. "Llego y encuentro el local con los vidrios rotos, totalmente saqueado, toda la vitrina exterior. Presuntamente el vigilante es el implicado acá", indicó uno de los comerciantes víctimas del robo en el Ojo de la Noche.



Presunto vigilante habría apagado la luz antes del hurto

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los comerciantes fue que minutos antes del robo se presentó un apagón dentro del complejo comercial. Según las primeras versiones, el sospechoso habría bajado los tacos de energía con la intención de dejar sin funcionamiento las cámaras de seguridad. "El tipo se acerca al local que hurta, sube a su puesto y baja los tacos inmediatamente. Se va la luz y apaga las cámaras del centro comercial", señaló el comerciante.



Sin embargo, algunos dispositivos contaban con sistemas alternos de alimentación eléctrica, lo que permitió que varias cámaras siguieran grabando durante la madrugada. Gracias a esas imágenes quedó registrado el recorrido del hombre por los pasillos y el momento en que accedió al establecimiento afectado.

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Las grabaciones ya están en manos de las autoridades y serán clave para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo participación de más personas. "Estamos expuestos desde todos los puntos, no solo de los delincuentes, sino las personas que supuestamente también nos están cuidando", agregó el afectado.



Pérdidas superarían los 300 millones de pesos

Uno de los dueños del negocio afectado aseguró que el robo incluyó celulares de alta gama, tabletas electrónicas y accesorios tecnológicos. Entre los equipos hurtados habría teléfonos iPhone, dispositivos Samsung y varios iPad que estaban disponibles para la venta.

Según los afectados, las pérdidas económicas estarían entre los 250 y 300 millones de pesos. Además del valor de la mercancía, también reportaron daños en la infraestructura del local debido a la destrucción de la vitrina principal.

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Tras conocerse el caso, los administradores del establecimiento y los comerciantes dieron aviso a la Policía Metropolitana de Bogotá. De acuerdo con las primeras informaciones, el vigilante señalado no volvió a aparecer después de ocurrido el robo y abandonó su puesto de trabajo.



Reaparecen robos de camionetas en Bogotá

Mientras avanzan las investigaciones por el hurto en San Andresito Norte, otro hecho de inseguridad se presentó en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá. En ese caso, varios delincuentes interceptaron a una mujer y a su acompañante cuando permanecían dentro de una camioneta estacionada sobre una vía del sector. Según se observa en videos de cámaras de seguridad, al menos cuatro hombres descendieron de varios vehículos y rodearon rápidamente a las víctimas.

Los delincuentes intimidaron a la conductora y la obligaron a bajar del automóvil antes de escapar con la camioneta. Habitantes del sector aseguraron que en el robo habrían participado cerca de seis personas distribuidas en otros carros de apoyo.

Horas después también se conocieron imágenes de otro intento de robo de vehículo en el sector de Santa Isabel, en la localidad de Los Mártires. En esta oportunidad, un conductor se encontraba guardando su automóvil cuando varios hombres intentaron cerrarle el paso para quitarle el carro. Sin embargo, la víctima reaccionó y logró evitar el hurto.

Durante el hecho, los delincuentes realizaron disparos contra el vehículo. Según la información conocida, las balas no lograron atravesar el vidrio y no se reportaron personas heridas.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co