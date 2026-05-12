¿Cuánto demora una persona en promedio para moverse en Bogotá? Encuesta revela el tiempo de trayecto

La gente en Bogotá convive entre trancones, accidentes y, sobre todo, varias obras sobre la vía cuando transita por la ciudad. Esta misma convivencia lleva una buena parte de su jornada para algunos. La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, dio a conocer los resultados de la Encuesta Bienal de Cultura Ciudadana 2025, que realizó mediciones en aspectos como movilidad, ambiente, espacio público, género, convivencia, entre otros.



La población mayor de 13 años que reside en el área urbana y rural de Bogotá fue el universo de estudio para la medición, que tomó como muestra a 5.860 personas que han vivido en los últimos seis años en alguna de las 20 localidades que componen a la capital.



¿La gente está satisfecha con la movilidad en Bogotá?

Los resultados muestran una percepción ambivalente sobre la movilidad en Bogotá: aunque la mayoría considera necesario el Metro, persiste una insatisfacción importante con las condiciones actuales de desplazamiento y los tiempos de viaje.

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Una gran mayoría de los encuestados se encuentran medianamente satisfechos con la actual movilidad en la ciudad. La calificación promedio fue de 3,2 sobre 5, lo que refleja una satisfacción moderada, pero lejos de ser positiva. La opción más escogida fue 3 con el 39,9 %, lo que indica que gran parte de las personas tiene una percepción “regular” de la movilidad.



Opiniones sobre el Metro de Bogotá: ¿es necesario?

A medida que avanza la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, los ciudadanos expresan una percepción mayoritariamente favorable. El promedio fue de 3,0 sobre 4, lo que indica una valoración alta de su necesidad.

El 37 % considera que el Metro es “necesario”.

Un 28,1 % lo califica como “muy necesario”.

En total, alrededor del 65 % tiene una percepción positiva sobre la importancia del proyecto.

Tiempo promedio de desplazamiento aumentó

La encuesta también mostró que un ciudadana demora un promedio de 75,2 minutos para desplazarse desde su casa a un lugar de destino (sea lugar de trabajo, estudio u otros) a diario. Una gran mayoría demora entre una hora y dos en ese trayecto de ida:



El grupo más grande (30,6 %) dice que tarda entre una hora a una hora media para desplazarse.

Otro 25,5 % tarda entre una hora y media y dos horas.

Las cinco localidades que muestran un mayor promedio de tiempo (en minutos) para desplazarse son:



Usme: 90,8 Bosa: 90,7 Usaquén: 88,8 Kennedy: 87,1 Tunjuelito: 80,6

En 2023, durante la administración de Claudia López, la Encuesta de Movilidad Bogotá-Región mostró una gran diferencia con los resultados actuales. Para ese entonces, 67.556 personas fueron incluidas en la muestra poblacional del estudio. Hace tres años, el promedio de tiempo de desplazamiento era de 48 minutos.

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Paula Rozo

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