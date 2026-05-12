Robo en una estación de gasolina en Soacha terminó en balacera: habría varias víctimas

En el transcurso de la jornada de este 12 de mayo, la rutina en Soacha (Cundinamarca) se vio interrumpida en una estación de gasolina de Petrobras, cerca de la estación de Terreros de la autopista Sur, cuando asaltantes irrumpieron en el establecimiento. El hecho desató una balacera que dejó a varias personas heridas. La Policía Metropolitana de Soacha atendió el hecho y se encuentra verificando la escena.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Versiones preliminares indican que los delincuentes habrían intentado robar a un carro de valores que se encontraba en el punto. Otros testimonios apuntan que los delincuentes habrían intentado robar el depósito de la gasolinera. AUtoidades aún noconfirman cuál de las dos hip´tesis es cierta.

NOTICIA EN DESARROLLO

