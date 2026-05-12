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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Robo en una estación de gasolina en Soacha terminó en balacera: habría varias víctimas

Robo en una estación de gasolina en Soacha terminó en balacera: habría varias víctimas

Un video en redes sociales que se grabó después del cruce de disparos generó alarma entre usuarios. Las imágenes muestran a empleados de un carro de valores y personas tendidas en el suelo mientras suena una alarma.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 12 de may, 2026
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Tiroteo en Soacha
Policía verifica los hechos.
@jnietoblanco en Instagram

En el transcurso de la jornada de este 12 de mayo, la rutina en Soacha (Cundinamarca) se vio interrumpida en una estación de gasolina de Petrobras, cerca de la estación de Terreros de la autopista Sur, cuando asaltantes irrumpieron en el establecimiento. El hecho desató una balacera que dejó a varias personas heridas. La Policía Metropolitana de Soacha atendió el hecho y se encuentra verificando la escena.

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Versiones preliminares indican que los delincuentes habrían intentado robar a un carro de valores que se encontraba en el punto. Otros testimonios apuntan que los delincuentes habrían intentado robar el depósito de la gasolinera. AUtoidades aún noconfirman cuál de las dos hip´tesis es cierta.

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