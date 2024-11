Intercambiador vial de la calle 72 no va a estar listo este 2024, dice Metro de Bogotá

El gerente del Metro, Leonidas Narváez, informó que este 2024 no se pondrá en operación el intercambiador vial de la calle 72, una de las obras clave del metro de Bogotá. Esto, luego de visitar la construcción, donde encontró que aún faltan avances y hay “desorden”.

“Manifiesto una gran preocupación por los muchos detalles que faltan y reprocesos evidentes que afectan obras que el Concesionario Metro L1 ejecuta”, indicó el funcionario.

¿Cuándo debía estar listo el intercambiador vial de la calle 72?

Noticias Caracol en vivo había hablado menos de un mes con el concesionario, que había afirmado que iban a entregar la obra el 10 de diciembre.

Por su parte, el gerente del Metro afirmó que el contratista “no terminará las obras de la calle 72 al finalizar el plazo comprado, es decir, el 8 de noviembre”.

¿Cuál es el principal problema de la calle 72?

Está en el sistema de bombeo del deprimido, por donde se espera que pasen los vehículos de tráfico mixto. Allí, el agua se está quedando represada. El gerente Leonidas Narváez manifestó que ante “la incertidumbre con respecto al sistema de bombeo, no podremos poner en operación la parte deprimida si el sistema de bombeo no está totalmente terminado, verificado y construido. Es por la seguridad de los usuarios. Entonces, yo creo que el sistema de bombeo no alcanzamos a tenerlo antes de terminar el año”.

Este es el sistema de bombeo de la calle 72 - Cuenta de X de Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá

Podría haber sanciones por retraso en la calle 72

La empresa Metro de Bogotá recordó la importancia de poner en funcionamiento el intercambiador vial de la calle 72, “pero no aceptaremos trabajos de mala calidad”. Es por eso que, “cumpliendo con lo pactado contractualmente y con el debido proceso, dado el estado de la obra y el desorden que vemos en ella, es cada vez más probable que se llegue a la imposición de sanciones al Concesionario Metro Línea 1 por incumplimiento en la entrega de la Calle 72”.

Esta obra es de suma importancia en Bogotá, ya que en esa zona de la capital de Colombia quedará la última estación de la primera línea del metro.

