Alcalde Galán le responde a presidente Petro en medio de choque por ampliación de avenida Boyacá

El rifirrafe que inició entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por la suspensión de las obras de ampliación de la avenida Boyacá, ahora tiene un nuevo involucrado, el presidente Gustavo Petro.

Según el jefe de Estado, “en una ciudad que se queda sin agua cómo se puede pensar en destruir la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen”, mensaje que escribió en su cuenta de X, misma red en la que luego reiteró que si se urbaniza la reserva forestal desaparecerán “las esperanzas de agua para Bogotá”.

“Eso no es cierto”: Galán a Petro sobre ampliación de avenida Boyacá

El alcalde de Bogotá sostuvo que lo dicho por Petro “no es cierto, presidente. Ni Bogotá se va a quedar sin agua ni la ampliación de la Avenida Boyacá va a destruir la reserva Thomas van Der Hammen”, aseverando que “para este proyecto, clave para la movilidad y el desarrollo organizado de la ciudad, solo se sustraen 20 hectáreas de la reserva, que tiene en total más de 1.395. Este impacto se compensará con cerca de 120 hectáreas en las que se desarrollarán actividades de conservación y restauración en esta reserva”.

En Noticias Caracol en vivo, el mandatario capitalino recalcó que “el 95% de esa reserva es privada, apenas se ha avanzado un 3% en la restauración desde que se declaró la reserva en 2011 y nosotros lo que queremos avanzar es en la restauración”, por eso hemos expedido un mecanismo de transferencia de construcción que va a permitir que esos predios de Van Der Hammen que son privados los volvamos públicos, los podamos restaurar, proteger, no permitir ningún tipo de construcción”.

Así mismo, recordó la propuesta que Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, presentó en su POT, que “contemplaba la Boyacá, se llamaba en ese momento la ALO Murtra, iba hasta la 240. El alcalde Petro también presentó al Concejo de Bogotá la valorización de 2013, que incluyó un tramo de la Boyacá, que va de la 170 a la 183, que vamos a entregar en diciembre de este año”.

Galán agregó que la obra por la avenida Boyacá, cuyo tramo suspendido va desde la calle 183 hasta la 235, “incluye pasos para fauna y pasos para conexión hídrica”.

“El camino para contener el crecimiento desbordado en la sabana de Bogotá es a través de un desarrollo urbano bien planeado y responsable al interior del perímetro urbano de la ciudad, no frenando por completo cualquier proyecto bien hecho”, añadió.

Residentes de ese sector lamentaron la decisión del Consejo de Estado, porque la ampliación de la avenida Boyacá “desembotella bastante” las entradas y salidas de Bogotá, según comentaron ante las cámaras de Noticias Caracol en vivo.

Pese a estos cuestionamientos, el presidente Petro insiste en los daños ambientales que traerá la ampliación de la avenida Boyacá. Con la foto de un árbol, el jefe de Estado dijo que “si se urbaniza la reserva forestal, este árbol (de 200 años) desaparecerá, y con él, las esperanzas de agua para Bogotá”.

“Hoy la primera necesidad de Bogotá se llama agua. Por hacer involución, en vez de desarrollo sostenible, la ciudad pavimentó los espacios del agua. Involucionó contra el agua. Es por eso que la ciudad tiene un racionamiento grave de agua líquida. Es más importante el agua que el cemento y el carro. Liberar los espacios del agua es vital para Bogotá”, agregó Petro.

¿Por qué decidieron suspender la ampliación de la avenida Boyacá?

El Consejo de Estado admitió una demanda de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, contra la ampliación de la avenida Boyacá hacia el norte de Bogotá. El alto tribunal le quitó las competencias a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para ratificar la licencia ambiental del proyecto.

Tramo de obras en la avenida Boyacá que quedó suspendido tras fallo del Consejo de Estado - Noticias Caracol

Según el despacho de Ambiente, la CAR no respondió a tiempo su recurso de apelación frente a si era conveniente emitir la licencia que permitiría la sustracción de una parte de la reserva. El alto tribunal aceptó la demanda y le quitó competencia a la corporación sobre la obra.

La ministra Muhamad precisó que “no se respetaron los determinantes ambientales y no se hizo un diagnóstico de alternativas. No se definió previamente cuál era la mejor alternativa para no afectar la reserva, sino que directamente se fue al proceso de licenciamiento, se sustrajo la reserva y se aprobó. Nosotros creemos que eso viola el régimen ambiental y por eso demandamos”.

No obstante, el alcalde Galán afirma que tras admitir el Consejo de Estado la demanda, “en la práctica la licencia entra en vigencia, en firme, mientras el Consejo de Estado se pronuncia de fondo, que puede tardar un tiempo. En este momento la licencia está en firme, va a haber el análisis del Consejo de Estado de una posible medida cautelar, nosotros vamos a argumentar por qué esta vía hay que hacerla y por qué está diseñada de tal forma que no afecte la reserva Van Der Hammen”.

“Respetaremos la decisión del Consejo de Estado, pero el estudio (de la CAR) se hizo como se debía hacer para garantizar que el impacto (en la reserva) se minimice al máximo y se producen efectos de compensación que ayuden a preservar todo el entorno”, añadió el mandatario capitalino.