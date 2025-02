Ladrones robaron a ciclista en Bogotá: lo tumbaron, agredieron y quitaron la bicicleta

Los ladrones siguen haciendo de las suyas en Bogotá. Un ciclista que salió a pedalear en la mañana de este 22 de febrero fue víctima de dos delincuentes que le robaron la bicicleta.

La noticia fue difundida por la cuenta de X @PasaenBogota. En la denuncia se especifica que el hurto sucedió en la carrera 7 con calle 79. El ciclista que fue víctima de los ladrones aparece en el video malherido y con su uniforme manchado de sangre.

El joven contó: “Parceros, esta mañana salí a montar. Salí del barrio Castilla a las 4:30 de la mañana y a las 5:10 de la mañana ya estaba aquí en la carrera Séptima con calle 79 y del lado de allá salió un man con una moto y otras dos personas en moto. Apenas me vieron con la cicla uno de la moto se bajó corriendo hasta acá (la ciclorruta), me tacleo, me enterró una puñalada y me quitó la cicla. Entonces mi recomendación es que no traten salir en horas de la madrugada tan temprano y traten de salir acompañados porque miren, estamos expuestos. Lastimosamente la inseguridad está terrible”.

#BOGOTÁ. La mañana de hoy 22Feb, ciudadano madrugó a salir de su vivienda para hacer deporte en su bicicleta y en la carrera 7 con calle 79, dos individuos en motocicleta lo tumbaron, lo apuñalaron y le robaron su caballito de acero. pic.twitter.com/tQv81hNMJd — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 22, 2025

Otro ciclista fue robado en el Alto de Patios

Horas más tarde se reportó otro robo de una bicicleta, pero esta vez en el Alto de Patios. Un ciclista llegó con un grupo de amigos a un establecimiento comercial para ingerir unos alimentos y así recargar energías para emprender el regreso a casa.

Cuando salió del sitio se percató de que su bicicleta había sido robada. Al revisar las cámaras de seguridad del lugar, en estas quedó registrado cómo un sujeto que también estaba uniformado como ciclista tomó su caballito de acero blanco y se marchó en él.

Otro ciclista fue robado en el Alto de Patios - Redes sociales

Luego de que la familia de la víctima publicó en redes sociales que había sufrido el robo de la cicla, recibieron llamadas de gente inescrupulosa que los extorsionaban para pedirles una recompensa, esto a cambio de supuestamente regresarles la bicicleta.

