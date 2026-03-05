Ley seca en Bogotá por las elecciones del 8 de marzo: conozca los horarios de la medida

Con motivo de las elecciones al Congreso de la República del próximo 8 de marzo, la Alcaldía de Bogotá anunció medidas especiales para garantizar el orden público durante las Elecciones 2026, entre ellas la aplicación de la ley seca en toda la ciudad.

En vísperas de este domingo, las autoridades en todo el territorio nacional están volcando su atención sobre la jornada electoral. Los colombianos tendrán una cita con las urnas para definir quiénes serán las personas que ocupan las curules para representar y legislar por las distintas regiones del país.



Ley seca en Bogotá: conozca los horarios

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, la restricción comenzará el viernes 7 de marzo a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta el lunes 9 de marzo a las 12:00 del mediodía. Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos y privados. Así lo confirmó en las últimas horas el secretario Gustavo Quintero por medio de X, quien señaló que la ciudad se adherirá a lo determinada por el Decreto 0188, expedido pr el Ministerio del Interior.

La medida busca prevenir alteraciones del orden público y facilitar el desarrollo de la jornada electoral en la capital.



Dispositivo para la jornada electoral

La administración distrital informó que Bogotá tiene preparado el 100 % del dispositivo logístico y técnico para las elecciones del domingo 8 de marzo, en las que los ciudadanos elegirán a los integrantes del Congreso y participarán en consultas interpartidistas.

Para el seguimiento de la jornada se activarán Puestos de Mando Unificado (PMU) en las 20 localidades y un PMU distrital que funcionará desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). Estos comenzarán a operar desde las 4:00 p. m. del 7 de marzo y estarán activos hasta las 10:00 p. m. del domingo 8 de marzo. Además, desde las 5:00 a. m. del día de las elecciones se realizará monitoreo permanente desde el C4 junto con la Policía Metropolitana para vigilar los puntos de mayor concentración de votantes y atender cualquier eventualidad.



Cómo denunciar irregularidades electorales

Las autoridades recordaron que cualquier irregularidad durante el proceso electoral puede ser reportada a diferentes canales oficiales. Entre ellos están:



Línea 122 de la Fiscalía

Línea Uriel: 018000 912005

La administración distrital invitó a los ciudadanos a participar de manera tranquila en la jornada y a reportar cualquier situación que pueda afectar la transparencia de las elecciones.

María Paula RodríguezRozo

NOTICIAS CARACOL