Alcalde Galán invita a presidente Petro a montar en el metro de Bogotá: “Escoja usted la fecha”

El alcalde Carlos Fernando Galán invitó al presidente Gustavo Petro a montar en uno de los trenes de prueba de la línea 1 del metro de Bogotá, obra que es elevada y que ya ha avanzado en un 73%, según cifras entregadas por el mismo Distrito.

La invitación del mandatario bogotano se dio luego de que el jefe de Estado expresara sus reparos a que la construcción sea elevada.



Los reparos de Petro al metro de Bogotá

Según una publicación que hizo Petro a través de su red social X, “solo por sectarismo político, cambiaron el metro subterráneo de Bogotá listo para construir, dejaron pasar casi una década para hacer un metro elevado que en ciudades densas destruye el urbanismo”.

No es la primera vez que el presidente cuestiona las obras del metro de Bogotá, cuya primera línea es elevada y conectará con la línea 2, que será subterránea, a excepción de una estación.



A finales de 2024, Petro afirmó que “tal como se adelanta el metro elevado, con una grave y antitécnica conexión con la línea subterránea, que por la 72 iría hasta occidente, aumenta el tiempo de transporte de todos los bogotanos en media hora en toda la ciudad. Es una obra, por tanto, ineficiente”. (Lea también: Presidente Petro criticó parte del proyecto del Metro en Bogotá: “Es una obra ineficiente”)



Durante la alcaldía de Petro, un estudio determinó que el metro de Bogotá debía ser subterráneo. No obstante, según sus palabras, este “fue completamente desechado por las administraciones posteriores, decidimos no estudiarlo más. La pérdida del proyecto que se diseñó en mi Alcaldía, representa una pérdida para la sociedad bogotana de ocho billones de pesos”.

Y hace dos años manifestó que “todavía es posible" construir la línea 1 del metro mixta. "No es que haya que detener las contracciones actualmente en proceso, todo el extremo occidental, que esto es lo que se está construyendo, sigue igual. Solo hay que variar cuando se va llegando al centro (de Bogotá), que todavía no es. Todavía es posible mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores, estudiantes que a diario destinan tres y hasta cuatro horas de su vida y hasta más en sus recorridos".

Sin embargo, las obras continuaron y la línea 1 del metro de Bogotá será elevada.



“Usted todavía no conoce el metro. Acépteme la invitación”

Frente a los nuevos cuestionamientos del presidente Petro, el alcalde Galán le envió un mensaje a través de X con un video en el que le mostró el interior de uno de los vagones que ya están en la capital colombiana y en los que se están haciendo pruebas.

El mensaje es corto pero directo: “Presidente, vamos ya en 73% y usted todavía no conoce el metro. Acépteme la invitación, vamos a Bosa, al patiotaller, conoce la obra y se monta al tren que ya está en pruebas. Escoja usted la fecha y yo organizo todo”.

Presidente, vamos ya en 73% y usted todavía no conoce el metro. Acépteme la invitación, vamos a Bosa, al patiotaller, conoce la obra y se monta al tren que ya está en pruebas. Escoja usted la fecha y yo organizo todo. https://t.co/YakeVQenrJ pic.twitter.com/DK2MiNISSG — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 4, 2026

Galán ha sido insistente con el jefe de Estado. Ya hace más de un año también le hizo una invitación al mandatario: “No le demos más largas, vamos a visitar las obras del metro y a que usted conozca el proyecto porque, aunque hable mucho del proyecto, todavía no conoce las obras. (...) Trabajemos juntos, Gobierno Distrital y Gobierno Nacional, la gente está cansada de peleas y quiere es ver avances, hechos, resultados. Trabajemos en entregárselos a Colombia y a Bogotá".

La línea 1 del metro de Bogotá tendrá 16 estaciones, 10 de las cuales tendrán conexión directa con TransMilenio. El Distrito ha recalcado que “la estructura del viaducto será sismorresistente y tendrá una altura de 13,5 metros (a nivel de riel), según las condiciones de la vía y la infraestructura existente”.

