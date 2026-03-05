Movilidad en Bogotá hoy 5 de marzo EN VIVO: rutas de TransMilenio con desvíos en Bosa

La movilidad en Bogotá presenta complicaciones este jueves 5 de marzo debido a manifestaciones que se desarrollan en varios corredores viales y que han afectado la operación de rutas del sistema TransMiZonal. Uno de los puntos con mayor impacto se ubica en la carrera 68 con calle 64, donde los buses que circulan en sentido norte – sur han tenido que modificar sus recorridos habituales para continuar con la prestación del servicio.

Al mismo tiempo, en el sector de la calle 56F con carrera 91D, en el suroccidente de la ciudad, también se presentan alteraciones que afectan rutas de TransMiZonal y de alimentación.

Movilidad en Bogotá hoy 5 de marzo EN VIVO

3:43 p. m.

Las autoridades del sistema entregaron una nueva actualización sobre la situación en los puntos donde se registraban manifestaciones durante la tarde.



En el caso de la carrera 68 con calle 64, se informó que los desvíos para la flota de TransMiZonal fueron cancelados, por lo que los buses retomaron su recorrido habitual sobre este corredor y la operación comenzó a normalizarse en la zona.



[03:35 p.m.]#AEstaHora | ⚠️Manifestantes se retiran de la Av. carrera 68 con calle 66 en ambos sentidos de la vía.✅



🟢 Se restablece la movilidad en el corredor de la Av. carrera 68.



Sin embargo, la situación aún no se resuelve completamente en el occidente de la ciudad. En el sector de la calle 56F con carrera 91D continúan los desvíos para los servicios zonales y de alimentación que circulan entre occidente y oriente. Entre las rutas que siguen presentando cambios en su recorrido se encuentran: G137, G525, G542, H529, P44, 576, P7, 9-9 y el alimentador 9-9 Bosa Santafé.

De acuerdo con el más reciente balance entregado por el sistema, 101.445 usuarios han resultado afectados durante la jornada por las alteraciones en la operación.



3:08 p. m.

En la última actualización entregada durante la tarde, el sistema confirmó desvíos activos y varias rutas se encuentran operando con cambios en su trayecto. En el punto de la carrera 68 con calle 64, las siguientes rutas reportan afectación: 402, K122, H606, H611, 465 A, A124, H630, T62, T63, H601 y H713.

Mientras tanto, en el sector de la calle 56F con carrera 91D, los desvíos continuaban para los servicios que circulan en sentido occidente – oriente. Entre las rutas impactadas en esa zona se encuentran: G137, G525, G542, H529, P44, 576, P7, 9-9 y el alimentador 9-9 Bosa Santafé.

Con el avance de la jornada, el número de usuarios afectados por los cambios en la operación del sistema ascendió a 90.578 personas.



2:14 p. m.

El sistema indicó que los bloqueos continuaban y que la flota seguía aplicando los desvíos establecidos. La carrera 68 con calle 64 permanecía como uno de los puntos con mayores complicaciones, con ajustes en los recorridos para los buses que se movilizan hacia el sur de la ciudad.

En el suroccidente, el panorama era similar. Los servicios zonales y alimentadores continuaban circulando con rutas alternas en la zona de la calle 56F con carrera 91D. Para ese momento, el número de usuarios con afectaciones en sus desplazamientos había aumentado a 65.209 personas.



12:35 p. m.

Sobre el mediodía comenzaron a registrarse las primeras "manifestaciones ajenas a la operación con afectación en el servicio". En ese momento, el sistema informó que la flota que circula por la carrera 68 estaba siendo redireccionada mientras se evaluaba la situación en el corredor.

En paralelo, los servicios que pasan por el sector de la calle 56F con carrera 91D también empezaron a modificar su recorrido para mantener la operación.

