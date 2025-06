Los huecos en el puente de la calle 100 donde escondían droga en Bogotá: así los descubrieron

La Policía Metropolitana de Bogotá encontró este miércoles más de 800 cápsulas de bazuco listas para su comercialización en dos huecos de aproximadamente dos metros debajo del puente de la calle 100, ubicado en la localidad de Chapinero, en el norte de la capital.

El hallazgo de uno de estos lugares se dio gracias al llamado de algunos ciudadanos al CAI Virrey, donde se informaba que había varias personas saliendo de la parte baja del puente. Los delincuentes, al parecer, tenían un sitio que utilizaban para el almacenamiento y distribución de drogas. Uno de los uniformados descendió por el hueco que habían cavado y logró capturar a dos hombres, de 35 y 51 años por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Allí también se encontró dinero producto de esta actividad ilícita.

Horas después, los uniformados encontraron otro hueco similar, más grande que el anterior, donde los delincuentes ya tenían colchones, ropa y otros objetos. Allí se capturaron otras dos personas.

Los capturados, el alucinógeno y dinero fueron puestos a disposición ante la autoridad competente. Es de anotar que uno de los detenidos presenta anotaciones por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Otro había salido hace dos meses de la cárcel por tráfico de estupefacientes.

Cabe destacar que durante el 2025 se ha logrado la incautación de más de 160 mil dosis de bazuco. "La Metropolitana de Bogotá reitera su compromiso con la seguridad, desplegando acciones operativas para prevenir los delitos que afectan a la comunidad, además, invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123", añadió la institución.

Agente se hizo pasar por habitante de calle para capturar banda que vendía droga

El pasado 14 de mayo, las autoridades ingresaron a una peligrosa zona de Usme, en el sur de la ciudad, donde operaba una banda criminal conocida como ‘Los de la U’, que se dedicaba a vender bazuco en un predio lleno de escombros. Un agente encubierto, durante tres meses, se hizo pasar por habitante de calle para conocer el modus operando de este grupo y así desmantelar su operación criminal.

"Es una actividad muy riesgosa, uno no está infiltrando ante cualquier tipo de personas. Son delincuentes y ellos saben que para cuidar sus rentas criminales están armados. (...) Lo que hice fue tratar de caracterizarme con apariencia de habitante de calle y andar con los consumidores con el fin de lograr que me llevaran y me permitieran el ingreso a esa cuadra. Es una cuadra que es abierta al público, pero realmente no es tan fácil el acceso, pues tienen 'campaneros' en todas las esquinas. Entonces, si no eres del sector, te van a abordar esas personas", relató el agente.

Tras el operativo fueron detenidos alias ‘María’, ‘Flaco’ y los hermanos ‘Jonathan’ y ‘Fabián’ quienes eran los expendedores. También de su cuñado alias 'Charles’, quien era líder de la organización delincuencial, coordinaba las actuaciones de los demás integrantes, y era quien traía los estupefacientes al sector y los distribuía.

Por otra parte, fue capturado alias 'Chispiado', sicario de la organización criminal, a quien se le atribuye un doble homicidio ocurrido el cinco de febrero del 2024, en el sector de Chapinerito de Usme, por aparentes disputas por control del territorio. Cuenta con antecedentes por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y una orden de captura vigente por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

