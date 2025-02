Mamá buscó a hija y nieto por 20 días en Bogotá: la halló en Medicina Legal, pero el bebé no aparece

La intensa búsqueda de una mamá en el sur de Bogotá terminó en un triste y desafortunado desenlace: encontró a su hija de 18 años en Medicina Legal. La rastreó a ella y a su nieto de 2 años durante 20 días con la esperanza de que aparecieran, pero aún no sabe nada sobre el menor de edad.

En medio de lágrimas, esta madre le contó al Ojo de la noche de Noticias Caracol que el jueves 13 de febrero encontró a su hija: “La recogieron el 19 de enero de allá de ese parque y la llevaron a Medicina Legal”.

Jenny Valentina Beltrán residía en Ciudad Bolívar junto a su hijo de 2 años. Dijo la mamá de esta mujer que hace dos semanas conoció a una pareja que la llevó a vivir a la localidad de San Cristóbal y en medio de propuestas para salir del país.

La mamá de la joven narró “que le habían dicho a Valentina que como ella tenía un niño que se fueran para Ecuador porque con los niños pequeños que allá les iba bien y que no sé qué, pero no sé”.

Ayer le dieron la noticia que su hija fue asesinada y hallada en una zona boscosa de Ciudad Bolívar. Fue el 19 de enero cuando ocurrió el crimen. A este dolor ahora se suma la desaparición de su nieto porque no sabe quién se lo llevó.

Abuela busca intensamente a su nieto en Bogotá

La mujer informó que ya “averiguamos por el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y no, no está ahí; en Medicina Legal no está, pero el niño tiene que estar en alguna parte”.

Pide a gritos la ayuda de las autoridades para esclarecer el caso y, ante todo, reunirse nuevamente con su pequeño de tan solo 2 años.

