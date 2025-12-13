Más de 20 barrios de Kennedy permanecen sin servicio de agua potable: estas son las razones

Publicidad
Un daño imprevisto en una tubería matriz obligó a la suspensión del servicio de agua potable, esto sucedió durante la jornada del sábado 13 de diciembre de 2025 y mantiene a más de 20 barrios de la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá sin el servicio, según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
De acuerdo con el comunicado oficial, la afectación se registró en una red ubicada en la intersección de la avenida Las Américas con calle 78, situación que requirió la interrupción inmediata del suministro como medida preventiva mientras se adelantan las labores de reparación.
La entidad explicó que la zona impactada comprende el sector delimitado entre la calle 9 y la calle 43 Sur, desde la carrera 79 hasta el río Bogotá, área en la que se concentran múltiples barrios residenciales y comerciales de la localidad.
Estos son los sectores que permanecen sin servicio:
La EAAB informó que su personal operativo se encuentra trabajando de manera continua en el punto del daño con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible. No obstante, no se ha confirmado una hora exacta para la normalización total del suministro.
Mientras avanzan las labores técnicas, la empresa mantiene habilitada la Acualínea 116 para atender inquietudes de la ciudadanía y coordinar, en caso de ser necesario, el suministro de agua mediante carrotanques en los sectores más afectados.
Las autoridades recomendaron a los residentes hacer un uso racional del agua almacenada y mantenerse atentos a los canales oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para conocer nuevas actualizaciones sobre la emergencia.
🚨 #Atención— Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) December 13, 2025
A esta hora atendemos un daño imprevisto en una tubería ubicada en la Av. Las Américas con Cra. 78, que obligó a suspender temporalmente el servicio de acueducto en algunos barrios de Kennedy.
📍 Parámetro zona afectada:
Desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur, entre… pic.twitter.com/M1yScdAIMQ
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL