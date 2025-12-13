Más de 20 barrios de Kennedy permanecen sin servicio de agua potable: estas son las razones

Un daño imprevisto en una tubería matriz obligó a la suspensión del servicio de agua potable, esto sucedió durante la jornada del sábado 13 de diciembre de 2025 y mantiene a más de 20 barrios de la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá sin el servicio, según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).



De acuerdo con el comunicado oficial, la afectación se registró en una red ubicada en la intersección de la avenida Las Américas con calle 78, situación que requirió la interrupción inmediata del suministro como medida preventiva mientras se adelantan las labores de reparación.

La entidad explicó que la zona impactada comprende el sector delimitado entre la calle 9 y la calle 43 Sur, desde la carrera 79 hasta el río Bogotá, área en la que se concentran múltiples barrios residenciales y comerciales de la localidad.



¿Cuáles son los barrios afectados?

Estos son los sectores que permanecen sin servicio:



Bavaria

Calandaima

Campo Hermoso

Casa Blanca Sur

Casablanca

Castilla

Catalina

Catalina II

Chucua de la Vaca I

Chucua de la Vaca II

Chucua de la Vaca III

Ciudad de Cali

Ciudad Kennedy

Ciudad Kennedy Central

Ciudad Kennedy Norte

Ciudad Kennedy Occidental

Ciudad Kennedy Oriental

Ciudad Kennedy Sur

Ciudad Techo II

Class

Corabastos

Dindalito

El Carmelo

El Jazmin

El Paraíso Bosa

El Rubí

El Tintal III y IV

El Vergel Oriental

Galán

Gran Britalia

Jacqueline

Jorge Uribe Botero

La Cecilia

La Magdalena

La Pampa

La Paz Bosa

Las Acacias

Las Dos Avenidas

Llano Grande

Los Almendros

Mandalay

María Paz

Nuevo Techo

Osorio II, III y IV

Pastrana

Patio Bonito I, II y III

Pío XII

Provivienda Occidental

Roma

Saucedal

Tairona

Techo

Timiza

Tintalá

Tintalito

Tocarema

Valladolid

Vergel Occidental

Villa Alsacia II

Villa Nelly III Sector

Visión de Oriente

La EAAB informó que su personal operativo se encuentra trabajando de manera continua en el punto del daño con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible. No obstante, no se ha confirmado una hora exacta para la normalización total del suministro.

Mientras avanzan las labores técnicas, la empresa mantiene habilitada la Acualínea 116 para atender inquietudes de la ciudadanía y coordinar, en caso de ser necesario, el suministro de agua mediante carrotanques en los sectores más afectados.



Las autoridades recomendaron a los residentes hacer un uso racional del agua almacenada y mantenerse atentos a los canales oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para conocer nuevas actualizaciones sobre la emergencia.



🚨 #Atención

A esta hora atendemos un daño imprevisto en una tubería ubicada en la Av. Las Américas con Cra. 78, que obligó a suspender temporalmente el servicio de acueducto en algunos barrios de Kennedy.



📍 Parámetro zona afectada:

Desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur, entre… pic.twitter.com/M1yScdAIMQ — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) December 13, 2025

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL