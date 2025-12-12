Revelan peligrosa modalidad para envenenar mascotas en Bogotá: "Es realmente letal"

La reciente muerte de un perro en Cedritos, norte de Bogotá, alertó sobre una peligrosa modalidad con la que personas inescrupulosas están envenenando a mascotas en la capital. Según reportes ciudadanos, se han registrado fallecimientos similares por un "químico que es realmente letal" para los animales, por lo que piden ayuda a los autoridades.

El modus operandi se denunció en últimos días tras el fallecimiento de ‘Lucky', un perro de 14 años hogareño y tranquilo que vivía junto a una pareja, Diego y Carolina, y a su hijo Samuel. El pasado martes, ‘Lucky' salió unos pocos minutos de su casa cuando llegó el jardinero.. según sus dueños, comió algo y, cuando ingresó nuevamente a la vivienda, empezó a vomitar. Unos 20 minutos después, se registró su muerte.



"Nos dimos cuenta que era una salchicha que contenía veneno, un fuerte veneno (...) Lo que nos dijo la veterinaria es que un veneno muy letal porque su muerte fue muy rápida, él ingirió y a los 20 minutos, media hora, ya había fallecido. Esto fue en nuestra casa, en la 148 con carrera 15", relataron Diego Pacheco y Carolina a Noticias Caracol En Vivo.



Se conocen más casos de envenenamiento en Bogotá

Cuando denunciaron el caso en la comunidad, les empezaron a llegar mensajes de personas indicando que habían vivido situaciones similares con salchichas en la calle, no solo en Cedritos, sino también en otras zonas de la ciudad, como en la localidad de Teusaquillo. "Tienen una bolsa blanca, la ponen en distintos puntos. (...) Al parecer lo dejan al lado de los árboles, por el pasto, al lado de las basuras. (...) Hace unos meses a través de las redes del barrio publicaron que un perrito Samoyedo había comido también una salchicha envenenada, pero él se se alcanzó a salvar. Sin embargo, quedó con unas secuelas debido al veneno utilizado y también era por el mismo sector", dijo la familia afectada.



Julián Coy, director operativo de la plataforma Alto, la cual hace denuncias sobre maltrato animal, indicó que semanalmente reciben "dos o tres casos de envenenamiento en la ciudad", y que, incluso, los criminales suelen usar otros alimentos como carne molida para esconder el químico, que algunas veces es veneno para ratas, pero pueden utilizar distintas sustancias. Por esta razón, solicitan ayuda tanto a las autoridades para saber cómo se pueden investigar estos casos, como a los conjuntos y dueños de viviendas, con el fin de poder recopilar videos y demás pruebas que permitan identificar a los responsables.

"De las denuncias que hemos hecho hasta ahora, ningún caso ha prosperado. Nosotros vamos a hacerle seguimiento a la denuncia por este caso en especial, pero nos preocupa que la legislación a veces quede un poco rezagada porque a veces el tema es que, así se pueda probar el envenenamiento, la muerte del animal, eso no pasa de una multa o de un proceso penal larguísimo, y la persona no queda con una medida privativa de la libertad", explicó.

Es importante resaltar que para denunciar casos de maltrato animal, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogot (IDPYBA) cuenta con los siguientes canales:



Línea contra el maltrato animal 01 8000 115 161.

En caso de que el maltrato esté ocurriendo en flagrancia o el animal se encuentre en una urgencia vital, puede comunicarse con la Línea Única de Emergencias 123.

Por medio del correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co

¿Qué hacer en caso de envenenamiento a un animal?

En caso de que un canino o felino consuma algo en la calle, el IDPYBA sugiere intentar inducirle el vómito administrándole con una jeringa alguna de estas soluciones:



Agua oxigenada: un mililitro por cada kilogramo de peso.

Agua con sal: utilizar entre 1 y 3 cucharadas completas de sal diluidas en un vaso de agua.

Carbón activado: diluir en agua entre dos y ocho miligramos de esta sustancia que se consigue en el mercado en polvo o en grajeas.

De ser posible, se recomienda tomar en un recipiente una muestra del material sospechoso que consumió el animal y mostrarselo al médico veterinario que lo vaya a tratar. Esto podría facilitar información sobre el tipo de intoxicación o envenenamiento para su tratamiento; una muestra de vómito también puede ser útil.

