Investigan extraña muerte de mujer y bebé dentro de un carro en Bogotá

Las autoridades de Bogotá mantienen acordonado un amplio sector del barrio Bosque Popular, cerca al Jardín Botánico de Bogotá, donde en la madrugada de este 12 de diciembre se registró un extraño hecho que causó las muertes de una mujer y un bebé.

En las imágenes que conoció Noticias Caracol se observó un vehículo particular que chocó con uno de los árboles de la zona. Sin embargo, el carro siniestrado no presenta tantos golpes.

En el vehículo se desplazaba una mujer y un bebé cuyas identidades están siendo verificadas por las autoridades. En la zona también hay personal de criminalística para adelantar las pesquisas sobre la tragedia. Los conductores que transiten cerca del barrio Bosque Popular encontrarán la calle 63 cerrada, mientras se avanza en los levantamientos de los cuerpos. No obstante, se trabaja para reabrir esta vía con celeridad.



#Bogotá | Esto es lo que se conoce de la mujer y el menor hallados sin vida dentro de un vehículo en el barrio Bosque Popular.



Hacia las 3 de la mañana de este viernes, varias unidades de socorro llegaron a atender lo que al parecer era un accidente de tránsito, el cual no fue aparatoso. Al verificar la situación de los ocupantes del vehículo, encontraron los cuerpos sin vida de la mujer y la bebé.

En el caso de la mujer, según se conoció de manera preliminar, se investiga si sufrió un ataque cardiaco. Al lado suyo estaba un bebé, de un año de nacido, quien también estaba muerto. Un hombre que se movilizaba como copiloto resultó lesionado y es valorado por médicos en un hospital de la capital.

Por el momento, las autoridades trabajan en las identificaciones de las víctimas y establecer el recorrido antes de los decesos. Además, el testimonio del sobreviviente será clave para esclarecer qué pasó en el vehículo.

Noticia en desarrollo…