¿Zulma Guzmán tiene cómplices? Detalles de cómo habría actuado en envenenamiento de niñas con Talio

El pasado mes de abril, dos menores de edad fallecieron tras consumir unas frambuesas con chocolate. La investigación y las diligencias de Medicina Legal dictaminaron que las dos niñas murieron intoxicadas por talio, un metal que es extremadamente peligroso para el ser humano. Durante meses no se supo más del caso, hasta que el pasado 4 de diciembre se confirmó que había una orden de captura para una mujer, señalada de los homicidios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La Fiscalía General de la Nación reveló que el nombre de la mujer es Zulma Guzmán Castro, quien luego de la intoxicación y al enterarse de la muerte de las dos menores de edad, habría salido de Colombia. El abogado Majer Abushihab, representante de la familia de una de las niñas fallecidas, habló para Noticias Caracol En Vivo y dio detalles de cómo avanza la investigación y la búsqueda de la principal sospechosa del crimen.



Lea: Así fue investigación que puso bajo la lupa a Zulma Guzmán, señalada por muerte de 2 niñas con talio



El avance de la investigación de las niñas fallecidas por talio

El abogado destacó uno de los avances más importantes de la investigación, que tiene que ver con los señalamientos en contra de Zulma Guzmán. "Orden de captura que fue proferida el mes de octubre de este año y que particularmente sobre el mes de noviembre, en atención a que se puede identificar que la presunta responsable se encontraba fuera del país, la Fiscalía también muy diligentemente activó el mecanismo de circular roja de Interpol".



Abushihab también dio detalles sobre cómo se conoció la intoxicación por talio. "Se pudo identificar es que las niñas estaban presentando síntomas de envenenamiento y se pudo identificar que en su cuerpo había talio. Y en unas cantidades absolutamente sorprendentes, al punto que normalmente el talio tiene un ejercicio de acción lento. Actúa a partir de tres fases, una fase de carácter cardíaco, una segunda de carácter neuronal y finalmente con el tiempo empieza a generar una tercera que es de expulsión y recuperación".

Publicidad

La cantidad de la sustancia química fue tanta que ocasionó la intoxicación masiva de quienes consumieron las frambuesas con chocolate y terminó con el fallecimiento de las dos menores de edad. Tras encontrarse los rastros del tóxico metal se identificaron algunos elementos en la escena donde las menores tuvieron las primeras reacciones. Habían unas galletas, unas fresas y las frambuesas con chocolate. "Sobre esos tres elementos se hicieron pruebas técnicas y se pudo identificar que las Franui contenían talio".

El abogado explicó que los investigadores rastrearon el origen del producto. "Lo que hace la Fiscalía es indagar acerca de la procedencia de esas Franui y allí es donde se llega a la persona que las llevó el día anterior.Logran un ejercicio muy juicioso, insisto, muy técnico". La persona que entregó el peligroso producto era un domiciliario. "Se ubica a esta persona, alrededor de dos meses después finalmente toma contacto con la Fiscalía y esta persona, también hay que decirlo, fue absolutamente instrumentalizada, esto está 100% acreditado".

Publicidad

Sobre el domiciliario, el abogado indica que su testimonio fue pieza clave para vincular a la investigación a Zulma Guzán. "Entrega la información pertinente que empieza a dar las pistas de dónde provino el envío de esas frambuesas".