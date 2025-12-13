Así señalados miembros de red delincuencial en Universidad Nacional se hacían pasar por estudiantes

Tras casi dos años de seguimiento, las autoridades lograron la detención de once personas señaladas de integrar una red radical responsable de generar violencia extrema en Bogotá. La Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación confirmaron que el grupo, conocido como Brigada Clandestina PPP (Por y Para el Pueblo), intrumentalizaba las instalaciones de la Universidad Nacional como base de operaciones, a pesar de que ninguno de los capturados hacía parte de la comunidad estudiantil.



Los once detenidos fueron enviados de manera preventiva a la cárcel, imputados por delitos graves como concierto para delinquir, terrorismo y daño en bien ajeno. De acuerdo con el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el número de hechos de violencia asociados a este colectivo supera el análisis inicial, el cual era de 16.

“Se caracterizaron 28 eventos en los cuales estas personas capturadas generaron actos vandálicos, violencia extrema y gracias a la denuncia de la comunidad y de los mismos estudiantes pudimos individualizarlos. Ellos mismos, en sus redes sociales, publicaban estos hechos vandálicos y pudimos caracterizarlos por los diferentes elementos que usaban como máscaras, overoles, capuchas o hachas”, mencionó el general.



Historial violento de la Brigada Clandestina PPP

La cronología de sus acciones documentadas inicia el 4 de abril de 2024, cuando atacaron una patrulla policial frente a la Universidad Nacional. Veinte días después, incineraron un bus del SITP frente a la Universidad Distrital, sede tecnológica, que transportaba a 12 pasajeros, quienes salieron ilesos. Sobre este acto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que la naturaleza criminal de los hechos no eran los de una protesta: “En un lapso de 6 minutos ya habían quemado el bus con una bomba molotov. No solo rechazamos lo sucedido, sino que reiteramos que no se trató de una manifestación ni una protesta, sino un acto criminal premeditado”.

Para lograr las detenciones de estas once personas, los agentes encubiertos analizaron más de 4.000 horas de video, además de realizar interceptaciones telefónicas y ciberpatrullaje. En videos de cámaras de seguridad en una estación de TransMilenio se observó cómo los integrantes de la Brigada Clandestina PPP, que usaban overoles, capuchas y bolsas en los zapatos para ocultar su identidad, se cambiaban de vestuario en cada sitio para evadir el cerco de las autoridades.



La investigación reveló que alias Salvatore era el presunto líder, encargado de coordinar los ataques. Otros implicados, alias Tolima, Copete y No Educado, se encargaban del transporte de los explosivos, material que, al parecer, era enviado desde Medellín para la elaboración de artefactos explosivos improvisados.



En cuanto a la forma en que el grupo lograba entrar y salir libremente de la Universidad Nacional, los investigadores comprobaron que los capturados recurrían a la violencia y el engaño. Un investigador de la Policía confirmó en Noticias Caracol cuáles eran los métodos usados por la reddelincuencial para acceder a las instalaciones de la Unal sin ser miembros de la comunidad estudiantil: “Pudimos establecer que esas personas utilizaban carnets falsos o muchas veces intimidaban a los guardas de seguridad para poder ingresar a los puntos universitarios”.

El general Cristancho, además, explicó en detalle en Noticias Caracol la instrumentalización que estas personas, al parecer, hacían de la universidad y el nivel de intimidación contra el personal de seguridad.

“Ellos no son de la comunidad estudiantil. Estas personas instrumentalizaban la universidad y también generaban unos carnets falsos para poder ingresar. Era tan así la violencia extrema que los mismos vigilantes ni siquiera los controlaban porque ya, incluso, hemos demostrado que golpearon a varios vigilantes al momento que se les quiso hacer un control. Ellos utilizaban la universidad para generar estos hechos, pero sin ser estudiantes”, indicó el general.

Finalmente, las autoridades incautaron explosivos y prendas usadas en los ataques durante los allanamientos. Además, se encontraron panfletos con los colores rojo y negro y la figura de Camilo Torres, concluyendo que podrían estar relacionados con el Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln.

