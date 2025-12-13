En vivo
Así señalados miembros de red delincuencial en Universidad Nacional se hacían pasar por estudiantes

Estas personas habrían participado en al menos 28 hechos de violencia y su uno de sus modus operandi consistía en cambiar sus vestuarios cuando la Policía los identificaba.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 13 de dic, 2025
