Menores fueron hallados en estado de embriaguez durante celebración de la comunidad Emberá en Bogotá

Hay indignación en Bogotá tras conocerse un caso que involucra a menores de edad de la comunidad Emberá durante una celebración realizada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, donde, según las autoridades, se identificaron situaciones de riesgo asociadas al consumo de alcohol por parte de niños, niñas y adolescentes.



La denuncia fue hecha por la Secretaría Distrital de Integración Social, entidad que emitió un comunicado oficial en el que detalló los hechos ocurridos durante la conmemoración del Día de la Madre, actividad desarrollada en este punto de atención en la capital del país.



¿Qué sucedió?

De acuerdo con la información entregada por la entidad, durante la jornada se evidenciaron “situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes de la comunidad Emberá”, entre ellas el caso de una adolescente de 13 años que fue hallada en alto estado de alicoramiento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El comunicado señala que los equipos territoriales del Distrito también observaron altos niveles de consumo de alcohol en parte de la población adulta, además de riñas y presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas durante la actividad.

Ante esta situación, la Secretaría informó que, al realizar contacto con la red familiar de la adolescente identificada, se constató que su madre también se encontraba en estado de embriaguez y no permitió la valoración médica correspondiente.



La entidad indicó que, frente a los riesgos detectados, se solicitó el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la intervención del caso.



Como parte de la respuesta institucional, la Secretaría Distrital de Integración Social activó un plan de contingencia con el objetivo de proteger a los menores de edad identificados en situación de vulnerabilidad durante la jornada.

Publicidad

Esto derivó en el traslado de 52 niñas, niños y adolescentes de la comunidad Emberá a entornos considerados seguros y protectores.

La entidad explicó que estas acciones buscan garantizar la protección integral de los menores mientras se supera la situación de riesgo identificada en la UPI La Rioja.



¿Qué es la UPI La Rioja?

La UPI La Rioja (Unidad de Protección Integral La Rioja) es una de las ocho sedes que hacen parte del modelo de atención del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) en Bogotá.

Publicidad

Se trata de un espacio que funciona dentro del contexto pedagógico tipo internado, donde se desarrollan procesos de acompañamiento, formación y atención integral dirigidos a población en situación de vulnerabilidad. En este caso específico, la UPI La Rioja atiende a jóvenes con edades entre los 18 y los 28 años.

Este tipo de unidades hace parte de la estrategia institucional del IDIPRON para ofrecer procesos de inclusión social, apoyo psicosocial, formación y orientación a jóvenes que requieren acompañamiento especializado dentro de la ciudad de Bogotá.

En su pronunciamiento, la Secretaría Distrital de Integración Social hizo un llamado a la corresponsabilidad de las familias, el Estado y la sociedad en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y en el Código de la Infancia y la Adolescencia, establece que la protección de los menores de edad es una responsabilidad compartida entre diferentes actores.

Publicidad

Así mismo, la entidad invitó a la comunidad Emberá a desarrollar sus celebraciones en condiciones que eviten situaciones como riñas, violencia intrafamiliar, consumo de alcohol por parte de menores y cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con datos de la Alcaldía de Bogotá, el Día de la Madre se ha consolidado históricamente como una de las fechas con mayor registro de hechos de violencia en la capital, especialmente asociados al consumo excesivo de alcohol durante las celebraciones familiares.

Publicidad

Según esas cifras institucionales, durante esta jornada se han evidenciado incrementos cercanos al 60 % en riñas y agresiones físicas frente a otros días del año.

En 2025, se reportaron 1.203 riñas y 414 traslados por protección.

La Secretaría Distrital de Integración Social informó que continuará con las acciones de acompañamiento territorial y articulación con otras entidades del Distrito para atender la situación y hacer seguimiento a los casos identificados.

Las autoridades no han entregado, hasta el momento, información adicional sobre posibles medidas judiciales o administrativas derivadas de los hechos ocurridos durante la celebración en la UPI La Rioja, en Bogotá.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co