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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Accidentes con fallecidos en dos localidades de Bogotá complican la movilidad este 12 de mayo

Accidentes con fallecidos en dos localidades de Bogotá complican la movilidad este 12 de mayo

Ambas víctimas fueron motociclistas. Usuarios en redes sociales hablan de trancones monumentales. Autoridades atienden ambas novedades.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 12 de may, 2026
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Movilidad Bogotá
Ambo accidentes tuvieron como involucrados a vehículos de transporte público.
@PasaEnBogotá

La mañana de este 12 de mayo arrancó en Bogotá con dos lamentables accidentes que cobraron la vida de dos actores viales en distintas localidades: Barrios Unidos y Kennedy. Personas que se desplazan a sus lugares de trabajo, estudio o a cumplir algún compromiso han quedado atrapadas en trancones monumentales que se han generado mientras se atienden los siniestros y llegan las autoridades competentes para realizar las respectivas labores.

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El primero de ellos ocurrió en la localidad de Kennedy alrededor de las 6:30 a. m. Inicialmente, se reportó como un simple accidente sin fatalidad por parte de la Secretaría de Movilidad. El siniestro involucró a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y a un motociclista que chocaron en la avenida de las Américas con carrera 79F, sentido occidente-oriente. Minutos más tarde, la entidad confirmó que el conductor de la motocicleta falleció a raíz del choque.

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TransMilenio notificó que el accidente provocó fuerte congestión vial hacia el oriente en las intersección entre el Portal Américas y la estación Transversal 86. Autoridades recomendaron a conductores tomar rutas alternas como las avenidas Guayacanes, Cali, Centenario (calle 13) y Boyacá.

Alrededor de las 8:40 a. m., Movilidad reportó a la ciudadanía sobre un nuevo accidente con fatalidad que esta vez tuvo lugar en Barrios Unidos. Esta vez, un motociclista colisionó contra un bus de TransMilenio sobre la calzada exclusiva que tiene en el sistema. El siniestro ocurrió exactamente en la avenida Suba con calle 90, sentido norte-sur, en inmediaciones de la estación San Martín. Debido a la obstrucción, la flota troncal sale al carril mixto desde la estación Rionegro y vuelve a su calzada en el costado norte de San Martín. Las autoridades reportan fuerte congestión vial y sugieren rutas alternas como la avenida Boyacá, carrera 68 y la autopista Norte.

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En ambas escenas tuvieron que hacer presencia unidades de Tránsito y de criminalística para gestionar el tráfico mientras se adelantan las labores urgentes para hacer levantamiento del cadáver y estudiar el espacio del accidente respectivo.

Paula Rozo
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