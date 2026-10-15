Metro de Bogotá: ya son 21 trenes en Colombia y así avanza el proyecto para 2028

La Alcaldía de Bogotá confirmó la llegada a territorio colombiano del tren número 21 destinado a la Línea 1 del Metro de Bogotá , un acontecimiento que acerca cada vez más la puesta en marcha de este sistema de transporte masivo.

El anuncio fue entregado oficialmente por el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien celebró la llegada de la estructura férrea en su cuenta de X bajo el mensaje: "Tren 21/30 en Colombia". Con esta nueva incorporación, el proyecto avanza de manera sostenida en la llegada de la flota completa compuesta por 30 trenes, los cuales buscarán transformar la forma de desplazarse en la ciudad.

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Tras desembarcar en suelo nacional, la unidad iniciará su traslado logístico hacia la capital para ingresar próximamente a las instalaciones del patio taller en Bosa, ubicado en el suroccidente de Bogotá, donde se sumará a las formaciones que ya reposan en el complejo operacional.



Tren 21/30 en Colombia ✅ pic.twitter.com/03hRcuwzj8 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 14, 2026

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Así avanza la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá

La llegada de esta estructura no es un hecho aislado, sino la confirmación del ritmo de ejecución que mantiene la obra de infraestructura más importante de la capital. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá, el proyecto registró un avance general del 83,73% con corte al 30 de septiembre de 2026.

Este refleja el trabajo en múltiples frentes de obra a lo largo de la ruta trazada para conectar el suroccidente con el norte de la ciudad. Entre los datos técnicos y métricas de infraestructura más destacados reportados por el Distrito se encuentran:



Trazado total: la Línea 1 contempla una extensión de 24 kilómetros de trazado.

Construcción de viaducto: a la fecha se han construido 18 kilómetros del viaducto elevado sobre el cual circularán las formaciones.

Estaciones de pasajeros: el sistema contará con un total de 16 estaciones distribuidas estratégicamente.

Ingreso de trenes: con la llegada de la unidad número 21 al país, se destacan 20 trenes ya ubicados previamente en el patio taller de Bosa, avanzando hacia la meta final de 30 unidades.

De Bosa a la Calle 72 en 27 minutos: un impacto directo en la calidad de vida

Uno de los aspectos que más genera expectativa en la ciudadanía es el ahorro drástico en los tiempos de viaje diarios. La Alcaldía de Bogotá ha enfatizado que la entrada en funcionamiento del metro modificará de fondo la experiencia de movilidad urbana.

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Actualmente, un ciudadano que realiza un trayecto desde la estación 1 en el sector de Bosa hasta la intersección de la avenida Caracas con calle 72 puede tardar hasta dos horas en medio del tráfico habitual. Una vez que el sistema inicie su operación comercial, este mismo desplazamiento de extremo a extremo se reducirá a tan solo 27 minutos.



Tecnología de vanguardia: trenes 100 % automáticos y sin conductor

El equipamiento tecnológico de los trenes de la Línea 1 sitúa a Bogotá a la par de modernos sistemas urbanos de transporte. Las unidades adquiridas cuentan con un sistema de funcionamiento 100% automático, lo que significa que en su operación comercial habitual no requerirán de un conductor a bordo.

No obstante, las especificaciones técnicas contemplan la posibilidad de activación manual para situaciones excepcionales en la línea comercial o durante las maniobras internas de mantenimiento dentro del patio taller en Bosa. Esta automatización permite optimizar la precisión de las frecuencias, la seguridad operativa y el consumo energético de cada viaje.



Lo que viene hacia la operación comercial en 2028

La llegada continua del material rodante forma parte del cronograma de alistamiento de la primera línea. La fecha fijada por las autoridades para el inicio formal de la operación comercial del sistema es marzo de 2028.

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Durante los meses previos a la apertura al público, la flotilla continuará sometiéndose a pruebas estáticas, dinámicas y de integración técnica en el viaducto y en el taller de Bosa.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ E INFORMACIÓN DE ALCALDÍA DE BOGOTÁ

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO