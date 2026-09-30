Línea 1 del Metro de Bogotá alcanza un avance de 82,33% y llega el tren número 19

La transformación del transporte en la capital del país vive momentos decisivos. La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmaron que la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un avance general de obra del 82,33 % con corte oficial al 31 de agosto de 2026. Este importante hito de infraestructura viene acompañado por el avance progresivo en la llegada y alistamiento de la flota de trenes del Metro de Bogotá en el patio taller, el inicio formal de pruebas operativas de rodaje en el viaducto y la activación de un plan de manejo de tránsito por obras clave en el suroccidente de la ciudad.



Pruebas de rodaje de la flota de trenes en el suroccidente de Bogotá

Uno de los eventos más esperados por los habitantes de la capital se convirtió en realidad. Durante la semana del 4 al 11 de septiembre de 2026, los ciudadanos que residen y transitan por las localidades de Bosa y Kennedy presenciaron los primeros recorridos de prueba de los trenes del Metro de Bogotá sobre la estructura elevada.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Empresa Metro de Bogotá (EMB), las pruebas dinámicas de rodaje se ejecutaron en ambos sentidos sobre la vía férrea del viaducto, específicamente a lo largo del corredor de la avenida Primero de Mayo y la avenida Ciudad de Villavicencio.

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En cuanto al parque rodante en la ciudad, los datos institucionales del Distrito detallan que ya se cuenta con 19 trenes en el patio taller, los cuales avanzan en sus correspondientes ciclos de inspección técnica, acoplamiento electromecánico y ensayos de rodaje. Es preciso señalar que, aunque los reportes oficiales registran 17 unidades en el patio taller al último corte, el proceso de arribo e integración de las unidades que integrarán el sistema continuará de manera gradual hasta completar la flota total proyectada.



El megaproyecto en cifras: viaducto, doble vía férrea y fecha de operación

El balance técnico entregado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá (EMB) consolida los siguientes avances en los frentes de obra:



Avance general de obra: La Línea 1 del Metro de Bogotá se encuentra en un 82,33 % de ejecución global.

Viaducto construido: Se alcanzaron 18 kilómetros de viaducto completamente construidos, cifra que equivale a las tres cuartas partes (el 75 %) de la extensión total del trazado, el cual comprende 24 kilómetros de longitud. El hito más reciente en la estructura se registró tras la instalación del vano que completó los 18 kilómetros el pasado 12 de septiembre de 2026.

Doble vía férrea: La instalación de los rieles sobre el viaducto supera los 9 kilómetros de doble vía férrea culminados.

Estaciones y operación comercial: La Línea 1 del Metro de Bogotá dispondrá de 16 estaciones a lo largo de su recorrido, y la fecha estipulada por la administración distrital para el inicio de operación comercial es el año 2028.

Guía de servicio ciudadano: Cierre vial total en la Av. Primero de Mayo con Av. 68

Para avanzar en el ensamble de las estaciones de abordaje, la Secretaría de Movilidad y la Empresa Metro de Bogotá (EMB) informaron sobre un importante plan de desvíos y cierres en el sur de la ciudad.



Desde el 28 de septiembre de 2026, se realiza el cierre total del puente sur de la av. Primero de Mayo con av. 68. Esta medida es necesaria para llevar a cabo la construcción de la Estación 7 de la Línea 1 del Metro de Bogotá.



Detalles de la obra y Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Horarios de trabajo: Las maniobras e intervenciones en la vía se adelantan de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día. Labores técnicas en el punto: En esta intersección se adelanta la instalación de la estructura metálica de la cubierta y la plataforma, el ensamble e izaje de las pasarelas que conectarán los edificios de acceso con la nave central de la estación, y el posicionamiento de grúas de gran capacidad para el montaje de vigas U y vigas cajón. Desvíos para conductores: Los vehículos que se desplacen en sentido occidente – oriente deben tomar el contraflujo habilitado sobre el puente vehicular norte. Por su parte, el flujo en sentido oriente – occidente se mantiene habilitado sobre el puente norte.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores acatar la señalización ubicada en el corredor, reducir la velocidad y atender las indicaciones de los auxiliares de tráfico en la zona.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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