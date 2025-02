Motoladrón en Bogotá le robó celular a víctima cuando estaba en videollamada y quedó grabado

Los delincuentes siguen haciendo de las suyas en Bogotá, esta vez en la localidad de Usaquén, pues un ciudadano fue víctima de un motoladrón que le rapó el celular justo cuando estaba en una videollamada.

Según conoció Citynoticias, el hurto ocurrió en el barrio Cedritos, en Usaquén, en el norte de Bogotá. En un video que ronda en redes sociales y en chats de WhatsApp, se ve el rostro del delincuente que protagonizó el robo.

En las imágenes se aprecia parte del rostro del motoladrón, quien no se percató de que el interlocutor de la llamada había empezado a grabar su rostro.

Durante varias cuadras, el ladrón condujo sin bloquear el celular ni terminar la videollamada.

#INSÓLITO. Delincuente en motocicleta rapó el celular a una joven mientras se encontraba en una videollamada. El rostro del ladrón quedó plenamente identificado en las imágenes que ya circulan por diferentes grupos de apoyo en WhatsApp y Telegram. Los hecho ocurrieron en Bogotá. pic.twitter.com/u21KqXPTfc — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) February 9, 2025

¿Cómo ocurrió el robo de un celular en el barrio Cedritos, en Usaquén?

En conversación con el medio citado anteriormente, la víctima relató los pormenores del robo: “Estaba en el semáforo esperando para poder pasarlo y pasó esta persona en su moto y me rapó el celular. Yo tenía los audífonos puestos entonces alcancé a decir que me habían robado”.

Además, el joven que fue robado aseguró que varias personas que vieron el video en redes sociales afirmaron que también han sido víctimas de este motoladrón.

Tras ser robado, la víctima se dirigió hacia su casa para bloquear sus tarjetas.

Denuncia que autoridades no lo han ayudado

Pese a que le entregó a las autoridades toda la información que recopiló en redes sociales y el video del sujeto que lo robó, dijo que la Policía no le brindó la ayuda esperada. Busca que las autoridades de Bogotá capturen al motoladrón para que no siga haciendo de las suyas en Usaquén.

