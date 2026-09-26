“No tenía por qué haber sufrido”: hermana de Donovan Balanta tras su muerte bajo custodia policial

La familia de Donovan Balanta continúa pidiendo respuestas por la muerte del joven de 34 años, ocurrida después de un procedimiento policial en el sector de Caracolí, en el límite entre la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, y Soacha. En entrevista con Noticias Caracol, Ana Ruth Tovar, hermana de la víctima, contó su versión de lo ocurrido y aseguró que la familia espera que se esclarezcan los hechos.



Según relató Ana, Donovan había llegado al lugar junto con su esposa y, de acuerdo con su versión, no estaba participando en una riña. La hermana aseguró que él llegó cuando varios uniformados intervenían a uno de sus amigos, según dijo, estaba siendo golpeada y sometida con un dispositivo eléctrico.

“Para recalcar primeramente que Dios está de testigo que había una riña, en ningún momento había ninguna riña, incluso mi hermano no estaba porque había ido a recoger a su novia”, afirmó durante la entrevista.

De acuerdo con su relato, Donovan lanzó una botella al observar el procedimiento policial y posteriormente salió corriendo cuando, según contó, varios uniformados fueron tras él. Ana explicó que ella también corrió inicialmente detrás de su hermano, pero luego regresó al lugar y no volvió a verlo durante el procedimiento.



Al ser preguntada por qué su hermano lanzó una botella durante el procedimiento, Ana explicó que, según su versión, Donovan reaccionó "por inercia, por ver que se estaban llevando a su amigo, a nuestro amigo, a nuestro hermano y le estaban pegando sin necesidad”, relató



Ana aseguró además que, en ese momento, las personas que se encontraban con Donovan no estaban involucradas en ningún conflicto. “Ninguno de los cinco que estábamos ahí, incluyéndome, había un problema, era una reunión familiar de cinco personas, no, ni siquiera era reunión, estábamos hablando literalmente”, afirmó. Posteriormente, la hermana señaló que, desde su perspectiva, hubo un componente racial en la actuación de los uniformados y manifestó: “Los policías llegaron con acto racista porque ellos son así, porque ser negros en este país delito”.



¿Qué pasó después de que Donovan fue detenido?

Tras ser reducido, Donovan fue llevado a una estación de Policía. Según la información oficial mencionada durante el informe, posteriormente presentó una afectación en su salud y fue trasladado al Hospital Cardiovascular de Soacha, donde murió.

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Ana contó que la familia se enteró de que Donovan había sido trasladado a un hospital y acudió al centro médico. Allí, según su relato, les informaron que había ingresado sin signos vitales y que los médicos intentaban reanimarlo.

La hermana agregó que, después de aproximadamente 15 minutos, un médico les informó que Donovan había sufrido otro infarto y que no había resistido "literalmente a mi hermano se le explotó el corazón". Esa fue la explicación que recibió la familia sobre la causa de su muerte.

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Familia pide que se esclarezcan los hechos

La muerte de Donovan Balanta generó cuestionamientos sobre el procedimiento policial. Según la información entregada en el reporte, siete uniformados que participaron en la intervención fueron apartados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido y las eventuales responsabilidades.

Además, Naciones Unidas Derechos Humanos Colombia manifestó preocupación por el caso y llamó a las autoridades a implementar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y a realizar una investigación exhaustiva por parte de la justicia ordinaria.

"Exhortamos a las autoridades en el caso de Donavan Balanta a llevar a cabo una investigación exhaustiva por parte de la justicia ordinaria para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables", mencionó en el comunicado.

En medio de este contexto, la familia de Donovan realizó un plantón para pedir respuestas. Ana fue enfática al señalar que no consideran suficiente con que los uniformados hayan sido apartados de sus cargos y pidió que se establezcan responsabilidades.

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“Estamos pidiendo que se haga justicia”, manifestó la hermana de Donovan, quien también reclamó un pronunciamiento de la Policía sobre lo ocurrido. Además, rechazó que su hermano fuera una persona vinculada con actividades delictivas y cuestionó el trato que, según su versión, recibió durante el procedimiento. “Porque mi hermano no era una persona delincuente, no se metía con nadie y no tenía por qué haber sufrido tanta tortura sin necesidad”.

Al hablar sobre quién era Donovan Balanta y cómo han sido los días posteriores a su muerte, Ana lo describió como una persona “súper amigable”, además de un buen hermano, padre e hijo. Contó que trabajaba en un laboratorio farmacéutico y era estudiante de criminalística. “Él no era una persona mala”, sostuvo, al tiempo que aseguró que la familia enfrenta un profundo vacío tras su fallecimiento y que lo extraña.

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