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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Separan del cargo y abren investigación a 7 policías por muerte de Donovan Balanta en Ciudad Bolívar

Separan del cargo y abren investigación a 7 policías por muerte de Donovan Balanta en Ciudad Bolívar

La familia del joven asegura que, durante un procedimiento policial, él habría sido golpeado y sometido al uso de un dispositivo de descarga eléctrica.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Separan del cargo y abren investigación a 7 policías por muerte de Donovan Balanta en Ciudad Bolívar
Donovan Balanta habría sido asesinado por policías en Bogotá -
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A través de un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que separó del cargo a siete policías que habrían estado involucrados en la muerte de Donovan Balanta en el barrio Caracolí, localidad de Ciudad Bolívar, el pasado 20 de septiembre.

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En el informe, la Policía de Bogotá señaló que, “de acuerdo a las pruebas preliminares, se aperturó una investigación disciplinaria con total apego al debido proceso, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades a que haya lugar. En el marco de dichas actuaciones, se dispuso la separación del cargo de siete uniformados”.

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Agregó la institución que “reitera su absoluto respeto por los derechos fundamentales, y reafirma que todas sus actuaciones se desarrollan con estricto apego a la Constitución Política, la Ley, los estándares internacionales de los derechos humanos y principios que rigen el uso legítimo y proporcional de la fuerza”.

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