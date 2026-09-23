Separan del cargo y abren investigación a 7 policías por muerte de Donovan Balanta en Ciudad Bolívar

A través de un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que separó del cargo a siete policías que habrían estado involucrados en la muerte de Donovan Balanta en el barrio Caracolí, localidad de Ciudad Bolívar, el pasado 20 de septiembre.

En el informe, la Policía de Bogotá señaló que, “de acuerdo a las pruebas preliminares, se aperturó una investigación disciplinaria con total apego al debido proceso, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades a que haya lugar. En el marco de dichas actuaciones, se dispuso la separación del cargo de siete uniformados”.

Agregó la institución que “reitera su absoluto respeto por los derechos fundamentales, y reafirma que todas sus actuaciones se desarrollan con estricto apego a la Constitución Política, la Ley, los estándares internacionales de los derechos humanos y principios que rigen el uso legítimo y proporcional de la fuerza”.