“Ollas” y "mafia": el rastro del joven que le disparó a Miguel Uribe Turbay y “no aceptó cargos”

Con el pasar de las horas, la Fiscalía y la Policía tienen en su poder más piezas del rompecabezas para esclarecer el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Si bien los elementos claves son los videos en los cuales se ve cuando el joven le disparó al precandidato presidencial, otras imágenes muestran los movimientos previos al ataque a bala.

Durante la audiencia de imputación de cargos contra el joven sindicado de dispararle a Uribe Turbay, el señalado no aceptó su responsabilidad en los hechos. La Fiscalía lo acusó de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego, en una diligencia que se realiza de manera reservada en el centro médico donde es atendido.

Para la Fiscalía es claro que el menor de edad fue el autor material, pero los esfuerzos se concentran en determinar quiénes son los determinadores del atentado. Las autoridadesno descartan ninguna hipótesis. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al terminó de un consejo de seguridad, adelantó que se planteó la posibilidad de que el atentado ocurrió por ser Uribe Turbay una figura política del Centro Democrático o una estrategia de desestabilizar al Gobierno Nacional a través de atentar contra algunos miembros que piensen diferente.

No obstante, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, explicó que analizando pieza a pieza se irán tejiendo las hipótesis y no se descarta ninguna posibilidad, aunque no ahondó en una circunstancia específica. "Somos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprehendido es apenas un ejecutor material", dijo la jefe del ente investigador y agregó que el "propósito es poder establecer quién determinó esa acción criminal".

Adelantó que una de las prioridades es establecer qué red sicarial fue la que captó al joven para cometer el intento de homicidio. De hecho, cuando el menor fue aprehendido tras una persecución en el barrio Modelia, les dijo a quienes estaban allí, como quedó en un video, que a él lo mandó alguien de la “olla”, haciendo referencia a un lugar de expendio de drogas.



Lo que se ve en los nuevos videos

A este menor, como informó el Distrito, lo habían identificado como un joven en riesgo de caer en habitabilidad en calle, pues frecuentaba zonas de venta de drogas; sin embargo, las autoridades no han especificado a qué lugar hacen referencia y cuál es la “olla” de la que habla el menor.

El presidente Petro, por su parte, dijo que las investigaciones apuntan a que es la mafia internacionalla que estaría detrás del atentado a Uribe Turbay. “Hasta ahora, y solo como hipótesis, pero con indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición y a nosotros, es que el autor del atentado sería la mafia con asiento internacional”, mencionó.

Entre las piezas investigativas que entran en juego está la arma Glock 9 mm, cuyo origen y pruebas de balística podrían dar pistas de en qué otros eventos la habrían utilizado, arrojando a qué organización posiblemente pertenece. En tanto, las autoridades buscan elementos en las viviendas de los familiares del joven, en la localidad de Engativá, las cuales han sido allanadas.

Entre las nuevas pistas está que el joven sí llegó al barrio con celular. De hecho, se le vio en otros videos cruzando con uno en sus manos, pero al momento de la aprehensión no lo tenía en su poder. ¿A quién se lo dejó y dónde está? Esa es la pregunta que se plantean los investigadores, quienes ya están cruzando datos informáticos con operadores de telefonía para llegar a la última ubicación de la que se tenga registro.

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

NOTICIAS CARACOL