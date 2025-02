Omar Pérez habló tras accidente en el que estuvo involucrada su camioneta, en la Sabana de Bogotá

Omar Pérez , el icónico exjugador de Independiente Santa Fe, se pronunció a través de sus redes sociales luego de que el Ojo de la Noche de Noticias Caracol revelara la ocurrencia de un accidente de tránsito, en la Sabana de Bogotá, en el que estuvo involucrada una camioneta BMW propiedad del exdeportista.

Aunque en un inicio algunos testigos sostuvieron que quien conducía el vehículo era un familiar de Pérez, este tuvo que pronunciarse a través de sus redes sociales para aclarar que, si bien el incidente se presentó en su vehículo, ni él ni algún pariente suyo se encontraba dentro del automóvil en el momento de los hechos.

"El día de ayer, como todos los jueves, nos estábamos preparando para el entrenamiento de padres. (...) Me informan de que hay un accidente en donde se ve involucrada mi camioneta, hago presencia en el lugar tratando de transmitir tranquilidad a los damnificados con los cuales hoy tuvimos una reunión para dar una solución. Pero sobre todo aclarar que no estuvo mi hijo, yo no estuve presente y ningún familiar estuvo presente en el lugar", dijo Pérez a través de una historia de Instagram.

El exjugador Omar Pérez dijo que asumiría los gastos por los heridos y daños que provocó un allegado suyo en un accidente en la sabana de Bogotá - Colprensa

Accidente con camioneta de Ómar Pérez: esto habría ocurrido

Y es que el hecho tuvo gran relevancia en el país, pues el vehículo del ahora empresario chocó con dos vehículos y finalmente colisionó contra un poste en una importante vía de la Sabana de Bogotá.

Según testigos del accidente , quien conducía el auto se movilizaba junto con tres mujeres y, presuntamente, se encontraba en estado de alicoramiento. "venía haciendo zigzag, se estrella con un primer carro, un carro rojo, después se estrella con un carro gris y viene a detener en el poste de luz, que fue el que tumbó", dijo uno de los entrevistados por el Ojo de la Noche.

"Simplemente pido disculpas, vengo a asumir lo que hizo la persona. Venimos de allá de la clínica, estaba borracho (el conductor) entonces simplemente a decirles que vengo a asumir el daño", dijo el exjugador de Independiente Santa Fe.

Aunque no se ha confirmado, se cree que el conductor responsable del siniestro en Cundinamarca tiene alrededor de 18 años y conducía el carro de Omar Pérez. En caso de que se confirme que estaba bajo los efectos del alcohol, el responsable, quien se encuentra en un centro de salud, podría asumir amonestaciones legales.