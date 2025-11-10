En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Ordenaron cierre total preventivo en avenida Mutis, en Bogotá, por artefacto sospechoso: ¿qué pasó?

Ordenaron cierre total preventivo en avenida Mutis, en Bogotá, por artefacto sospechoso: ¿qué pasó?

Las autoridades confirmaron que sobre las 11:52 a. m. se dio inicio de los protocolos de seguridad en la zona y se activó un cierre en la vía de forma preventiva. Esto es lo que se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 10 de nov, 2025
Cierre total preventivo en Bogotá
SECRETARIA DE MOVILIDAD

