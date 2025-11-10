Ordenaron cierre total preventivo en avenida Mutis, en Bogotá, por artefacto sospechoso: ¿qué pasó?

Sobre las 11:52 de la mañana de este lunes 10 de noviembre la Secretaría de Movilidad anunció un cierre total en la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá, más exactamente en la avenida Mutis (calle 63) con avenida Cali, entre los barrios Normandía y Villaluz. De acuerdo con el reporte preliminar, la orden de cierre incluía ambos sentidos de la vía en los corredores y era de forma preventiva.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticias Caracol consultó con la entidad que controla la movilidad en la capital y se confirmó que se trata de un cierre por "temas de seguridad". La Policía Metropolitana de Bogotá especificó a este medio que la alerta inició por un artefacto sospechoso abandonado sobre la vía. En el punto hicieron presencia uniformados de la seccional de Tránsito y otras autoridades para atender la emergencia y hacer el cierre correspondiente del sector urbano.

La institución precisó que en el momento se activaron "protocolos por seguridad" para verificar el artefacto y descartar o confirmar si se era una especie de explosivo. Tras las primeras pesquisas, las autoridades informaron que el objeto no se trata de una bomba o similares. Por su parte, la Secretaría de Movilidad señaló que se levantó el cierre media hora después, sobre las 12:20 p. m. y las condiciones de movilidad se recuperaron.



*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.