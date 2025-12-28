En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cambios en el pico y placa en Bogotá: así es la medida del 29 de diciembre al 2 de enero

Cambios en el pico y placa en Bogotá: así es la medida del 29 de diciembre al 2 de enero

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la capital no contará con la normativa de pico y placa durante dos días en esta semana. Conozca los cambios durante el inicio del nuevo año.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Alcaldes de municipios cercanos a Bogotá cuestionaron el pico y placa los sábados por estas razones
Tenga en cuenta los cambios que recibió el pico y placa en Bogotá para la última semana del año.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad