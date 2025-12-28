Cambios en el pico y placa en Bogotá: así es la medida del 29 de diciembre al 2 de enero

Bogotá se prepara para despedir el 2025 y recibir el 2026 con ajustes significativos en su esquema de movilidad. Según las disposiciones de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la transición entre diciembre y enero contará con días de circulación libre de pico y placa, diseñados estratégicamente para mitigar la congestión vehicular y favorecer a quienes entran y salen de la capital por las festividades de fin de año. Esta medida es fundamental en una ciudad que enfrenta retos constantes en su malla vial, especialmente durante la temporada de mayor demanda de viajes.



Pico y placa Bogotá hoy: restricción del 29 de diciembre al 2 de enero

De acuerdo con el calendario oficial establecido por las autoridades de tránsito, la rotación de placas para vehículos particulares operará con normalidad durante los últimos días hábiles de diciembre, pero presentará excepciones notables al iniciar enero. La regla general en Bogotá establece que, en los días pares, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que en los días impares lo hacen aquellos finalizados en 1, 2, 3, 4 y 5.

El cronograma detallado para este periodo de transición es el siguiente:



Lunes 29 de diciembre: al ser un día impar, la movilidad está habilitada para los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

al ser un día impar, la está habilitada para los vehículos con placas terminadas en . Martes 30 de diciembre: en este día par, pueden circular los automotores cuyas matrículas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0 .

en este día par, pueden circular los automotores cuyas matrículas finalicen en . Miércoles 31 de diciembre: para el último día del año, que es fecha impar, la libre circulación corresponde a las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

para el último día del año, que es fecha impar, la libre circulación corresponde a las placas terminadas en . Jueves 1 de enero: al ser un día festivo nacional, no aplica la medida de pico y placa ordinaria en la ciudad.

al ser un día festivo nacional, no aplica la medida de ordinaria en la ciudad. Viernes 2 de enero: por disposición especial de la Alcaldía Mayor, se ha levantado la restricción para todos los vehículos particulares, permitiendo la libre circulación durante toda la jornada.

Es importante recordar que, en los días donde la medida está vigente (29 al 31 de diciembre), el horario de restricción se mantiene de manera continua desde las 6:00 a.m hasta las 9:00 p.m.

La decisión de suspender el pico y placa el viernes 2 de enero de 2026 responde a una política de gestión efectiva del tráfico para el inicio de año. El alcalde Galán anunció que esta medida busca facilitar el tránsito de vehículos, tanto para el ingreso como para la salida de miles de viajeros que aprovechan el primer puente del año para desplazarse. Este alivio en la restricción vehicular se suma al beneficio otorgado previamente el 26 de diciembre, consolidando un esquema de movilidad más flexible para la temporada de festividades.



Sanciones y comparendos por incumplir el pico y placa en Bogotá

A pesar de las flexibilidades anunciadas, la Secretaría de Movilidad es enfática en que los conductores deben respetar los días de restricción remanentes en diciembre para evitar una infracción de tránsito. Para el año 2025, la sanción económica por incumplir el pico y placa asciende a $711.750. Además de la multa pecuniaria, la norma exige la inmovilización del vehículo, lo que acarrea costos adicionales por servicios de grúa y la permanencia en los patios distritales.



Por otro lado, existen vehículos que pueden circular sin restricción todos los días si cumplen con los requisitos de exenciones. En este grupo destacan los vehículos con tecnologías limpias, como los eléctricos o híbridos, así como el transporte escolar, vehículos de emergencia, y aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad o insumos médicos, siempre que cuenten con el registro previo ante la SDM.



Así será el pico y placa regional en Bogotá

Para la jornada de retorno prevista en enero de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad mantiene el uso de dos franjas horarias:



Entre las 12:00 de día y las 4:00 de la tarde, el ingreso a Bogotá estará autorizado únicamente para las placas que finalicen en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

el ingreso a Bogotá estará autorizado únicamente para las placas que finalicen en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Desde las 4:00 hasta las 8:00 de la noche, podrán acceder a la ciudad los automóviles con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

El pico y placa regional se implementará en los nueve principales corredores de entrada a Bogotá, entre ellos la Autopista Norte, Autopista Sur, Calle 80, Calle 13, carrera Séptima y la vía al Llano. En estos puntos habrá señalización, control por parte de agentes de tránsito para garantizar el cumplimiento de la normativa.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL