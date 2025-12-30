En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Reciclador en Bosa fue asesinado por extorsionistas frente a niños y su familia sigue amenazada

Reciclador en Bosa fue asesinado por extorsionistas frente a niños y su familia sigue amenazada

Desesperada se encuentra una familia de recicladores que lleva un año siendo objeto de amenazas por parte de criminales que, además de matar a una de las víctimas, continúan enviando mensajes intimidantes.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de dic, 2025
