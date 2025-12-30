Reciclador en Bosa fue asesinado por extorsionistas frente a niños y su familia sigue amenazada

Incertidumbre es el sentimiento que vive una familia de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Desde hace un año, extorionistas les están intimidando, con llamadas y mensajes amenazantes, exigiéndoles 60 millones de pesos para poder seguir trabajando con la bodega de reciclaje que tienen estas personas.



"La vida se me ha vuelto un infierno": familia de recicladores en Bosa

Como esta familia no ha querido acceder al pedido de los delincuentes, estos han llegado a disparar; en una oportunidad hirieron a uno de los clientes y el pasado 23 de diciembre le quitaron la vida a un familiar. Los extorsionistas continúan contactándose con estas personas y el Ojo de la noche, de Noticias Caracol, fue testigo de cómo los criminales seguían escribiendo, diciendo que si no pagan la plata seguirán asesinando a la familia.

Lilian Méndez, comerciante, manifestó que los sicarios “aparecieron en moto y mataron a mi muchacho. No les importó que hubiera niños y le dieron un disparo a mi hija. De ahí para acá la vida se me ha vuelto un infierno porque todos los días me llaman”.

En otro atentado, los delincuentes hirieron a un reciclador que llegó a vender cartón. “Le pegaron un tiro a un reciclador de los que estaba aquí vendiendo, pensando que era un hijo mío. Pasaron en moto disparando”, narró.



Desde diciembre del año 2024, comenzó el calvario para esta familia cuando una banda criminal llamó a pedirle dinero a cambio de dejar que las víctimas siguieran trabajando en la bodega. “Llegaron aquí con panfletos. Me escribieron y me llamaron diciéndome que para el 26 tenía que sacar 60 millones de pesos”, mencionó la víctima.



Desde entonces, en la vida de esta familia todo cambio, pues el miedo la invadió y ahora todo empeoró con la muerte de Jonathan Sánchez, de 25 años, quien era esposo de una de las hijas de Lilian. Los asesinos, incluso, grabaron el crimen.

“Viéndolo bien, son personas sin escrúpulos, sin pudor, porque, en verdad, habiendo niños y todo no les importó matar al muchacho ahí”, manifestó Lilian.



Así amenazan a familia de recicladores en Bosa

En medio de la entrevista que la víctima le dio a Noticias Caracol, las cámaras captaron el momento en que la volvieron a amenazar. El mensaje intimidante decía que “vamos a caer como ladrón en la noche, pero ahora sí te vamos a dar. Me le das saludo a Oscar y Estefanía (hijos de la víctima)”.

Lilian se vio obligada a esconder a sus hijos por el temor a que sean asesinados. Además, también tuvo que cerrar la bodega de reciclaje. “Salí corriendo como si hubiera cometido algún delito. El delito mío fue reciclar, salir adelante, ser una líder del reciclaje. Ese fue mi delito”.

Dos policías le brindan seguridad a Lilian, mientras que los criminales que asesinaron a su yerno y la amenazan constantemente continúan en libertad. “Me tocará cerrar e irme porque qué más hago. Vale más la vida que cualquier plata”, dijo.

Lilian no sabe cuánto tiempo más tendrá que aguantar las amenazas y los ataques a su familia. Por eso, pide al Gaula y a la Fiscalía que se apersonen de su caso, pues no quiere seguir sufriendo por los extorsionistas que tienen en vilo a su familia.

