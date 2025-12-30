Alias El Costeño, vinculado en magnicidio de Miguel Uribe, habría pagado por otro crimen en Bogotá

Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o El Costeño, uno de los acusados por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, fue imputado por otro crimen en Bogotá, el cual fue cometido en junio de 2024, informó la Fiscalía General de la Nación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El señalado delincuente debe responder por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que no aceptó.



¿A quién ordenó matar El Costeño?

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, el sujeto, “en su condición de cabecilla de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios, el microtráfico y otras actividades delictivas, habría ordenado el crimen de un hombre el 15 de junio de 2024, como parte de una disputa con otras organizaciones ilegales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo”.

El ente acusador indicó que alias El Costeño, al parecer, contactó telefónicamente a una persona para el ataque sicarial, a la que le ofreció 4 millones de pesos.



Posteriormente se habría encontrado con el sicario “en un billar para ultimar detalles, darle 2 millones de pesos como anticipo y mostrarle una fotografía” de la víctima.



El día del homicidio, alias El Costeño habría ubicado al hombre que quería matar, que se encontraba en un establecimiento de comercio, y llamó al asesino, con el que se vio cerca del sitio. Allí, “le entregó un arma de fuego en un vehículo”, precisó la Fiscalía.

Publicidad

“Horas después, en la madrugada, el homicidio se perpetró en vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá”, agregó.

El Costeño también enfrenta otro proceso por el homicidio de un ciudadano mexicano perpetrado el 30 de junio de 2024, en Medellín, Antioquia. (Lea también: Fotos de ‘El Costeño’ y ‘El Viejo’, implicados en crimen de Miguel Uribe, tras traslado de prisión)



¿Qué ha pasado en el caso de Miguel Uribe Turbay?

Nueve personas han sido capturadas y vinculadas al magnicidio del candidato presidencial.

Publicidad

‘El Costeño’, según la investigación judicial, habría hecho parte de las vigilancias realizadas al senador y del reconocimiento previo del lugar en el que se ejecutó el atentado.

Además, le habría entregado el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador Uribe Turbay, recorrido la zona junto a Katherine Andrea Martínez Martínez para garantizar que se cumpliera con el objetivo criminal y huido hacia el sector de El Tintal para abordar un vehículo conducido por alias El Hermano y tomar camino a un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe.

Por este magnicidio, El Costeño debe responder en juicio por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co