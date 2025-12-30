En vivo
Alias El Costeño, vinculado en magnicidio de Miguel Uribe, habría pagado por otro crimen en Bogotá

Alias El Costeño, vinculado en magnicidio de Miguel Uribe, habría pagado por otro crimen en Bogotá

La Fiscalía dijo que el señalado delincuente, también conocido con el alias de Chipi, pagó un anticipo para acabar con la vida de un hombre y fue quien entregó el arma al sicario que llevó a cabo la orden.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 30 de dic, 2025
El Costeño, vinculado en magnicidio de Miguel Uribe, es acusado de otro crimen
