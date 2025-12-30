Cortes de luz en Bogotá y algunos municipios aledaños programados para este 30 de diciembre

Publicidad
Enel ha anunciado una serie de cortes de luz, programados para este martes 30 de diciembre de 2025. Estas interrupciones no responden a fallas imprevistas, sino a un plan de mantenimiento y mejoras en las redes eléctricas que busca garantizar la calidad del suministro de energía a largo plazo para miles de usuarios en la capital y las regiones cercanas.
La jornada de trabajos técnicos impactará a diversas localidades de Bogotá y tres municipios clave de Cundinamarca: Chía, Funza y Zipaquirá. De acuerdo con el cronograma publicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, las intervenciones en la capital comenzarán desde las primeras horas de la mañana, extendiéndose en algunos casos hasta el final de la tarde.
En los municipios aledaños, la situación será similar. En Chía, la vereda Fagua estará sin servicio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En Funza, los trabajos se concentrarán entre la calle 4 a calle 7 entre carrera 6 a carrera 8 desde las 9:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. y en Zipaquirá, el área comprendida entre carrera 12 a carrera 14 entre calle 13 a calle 15 no contará con el servicio desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
La realización de estos trabajos, aunque genera inconvenientes temporales, es fundamental para fortalecer la transparencia y la eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales. La administración distrital, a través del Portal Bogotá, destaca la importancia de que la ciudadanía esté informada sobre estos procesos de suspensión de energía. Para minimizar el impacto en el día, es vital seguir medidas de prevención. Se recomienda desconectar los electrodomésticos para evitar daños por posibles variaciones de voltaje y mantener las neveras cerradas para preservar los alimentos.
Asimismo, se recomienda a la comunidad que organice sus actividades ya que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse. La planificación de las actividades domésticas y profesionales de acuerdo con los horarios de cada barrio es la herramienta más eficaz para mitigar las molestias de la suspensión del servicio.
ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL