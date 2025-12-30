Cortes de luz en Bogotá y algunos municipios aledaños programados para este 30 de diciembre

Enel ha anunciado una serie de cortes de luz, programados para este martes 30 de diciembre de 2025. Estas interrupciones no responden a fallas imprevistas, sino a un plan de mantenimiento y mejoras en las redes eléctricas que busca garantizar la calidad del suministro de energía a largo plazo para miles de usuarios en la capital y las regiones cercanas.



La jornada de trabajos técnicos impactará a diversas localidades de Bogotá y tres municipios clave de Cundinamarca: Chía, Funza y Zipaquirá. De acuerdo con el cronograma publicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, las intervenciones en la capital comenzarán desde las primeras horas de la mañana, extendiéndose en algunos casos hasta el final de la tarde.



Cortes de luz programados para Bogotá, Chía, Funza y Zipaquirá el 30 de diciembre

Chapinero: el barrio Chapinero Norte, de la calle 66 a calle 68 entre carrera 12 a carrera 14, se prevé una suspensión entre las 8:15 a.m. y las 12:15 p.m.

Ciudad Bolívar: los cortes se realizaran en el barrio Villas El Diamante, de la carrera 3 Este a carrera 5 Este entre calle 94 Sur a calle 96 Sur, desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Para el barrio Sumapaz, que va de la carrera 17 a carrera 19 entre calle 66 Sur a calle 68 Sur será desde las 11:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. y por último el barrio Juan Pablo II, de la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur será desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p m.

Puente Aranda : los cortes serán en el barrio Estación Central, de la carrera 32 a carrera 35 entre calle 14 a calle 18, desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Teusaquillo : no habrá lus en el barrio Paulo VI, que va desde la calle 56 a calle 58 entre carrera 58A a carrera 60, entre las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Usme: finalmente los barrios Villa Anita y Olarte no tendran este servicio desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. y desde las 7:45 a.m. hasta las 5:30 p.m. respectivamente.

En los municipios aledaños, la situación será similar. En Chía, la vereda Fagua estará sin servicio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En Funza, los trabajos se concentrarán entre la calle 4 a calle 7 entre carrera 6 a carrera 8 desde las 9:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. y en Zipaquirá, el área comprendida entre carrera 12 a carrera 14 entre calle 13 a calle 15 no contará con el servicio desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.



Importancia y recomendaciones por estos cortes de luz

La realización de estos trabajos, aunque genera inconvenientes temporales, es fundamental para fortalecer la transparencia y la eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales. La administración distrital, a través del Portal Bogotá, destaca la importancia de que la ciudadanía esté informada sobre estos procesos de suspensión de energía. Para minimizar el impacto en el día, es vital seguir medidas de prevención. Se recomienda desconectar los electrodomésticos para evitar daños por posibles variaciones de voltaje y mantener las neveras cerradas para preservar los alimentos.

Asimismo, se recomienda a la comunidad que organice sus actividades ya que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse. La planificación de las actividades domésticas y profesionales de acuerdo con los horarios de cada barrio es la herramienta más eficaz para mitigar las molestias de la suspensión del servicio.

