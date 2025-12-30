En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO 2026
DONALD TRUMP
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cortes de luz en Bogotá y algunos municipios aledaños programados para este 30 de diciembre

Cortes de luz en Bogotá y algunos municipios aledaños programados para este 30 de diciembre

Enel realizará cortes de luz por labores de mantenimiento en la infraestructura eléctrica de Bogotá, Chía, Funza y Zipaquirá, afectando el suministro de energía en diversos sectores durante la jornada.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Cortes de luz en Bogotá
Cortes de luz en Bogotá este martes, 30 de diciembre de 2025 -
Imagen de kalhh en Pixabay - Enel

Publicidad

Publicidad

Publicidad