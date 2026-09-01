Pasajes gratuitos de TransMilenio en septiembre 2026: así puede activar el beneficio en Bogotá

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) ya comenzó un nuevo ciclo de asignaciones para septiembre de 2026. En esta oportunidad, alrededor de 754.000 personas podrán acceder a los pasajes subsidiados para movilizarse en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). La medida contempla la asignación de pasajes a distintos grupos de población que cumplen con los criterios establecidos por el Distrito. El beneficio se entrega mediante las tarjetas TuLlave personalizadas de los usuarios y puede utilizarse tanto en TransMilenio como en los servicios zonales del sistema. Para este ciclo, la administración distrital informó que se destinaron $11.400 millones para financiar las recargas. La cantidad de pasajes que recibe cada persona no es igual para todos los beneficiarios, debido a que se determina de acuerdo con su situación socioeconómica y las condiciones de focalización definidas por el programa.



¿Quiénes reciben pasajes gratis de TransMilenio en septiembre?

El beneficio está dirigido a personas que hacen parte de grupos identificados por el Distrito como población priorizada. Entre ellos se encuentran ciudadanos en condición de pobreza extrema o moderada, personas mayores de 62 años y personas con discapacidad. También están contemplados algunos ciudadanos exhabitantes de calle y otros grupos que presentan condiciones de vulnerabilidad y que cumplen con los criterios establecidos para recibir el subsidio. Así se dividirá el subsidio este mes:



Grupo poblacional Personas beneficiarias Inversión Personas mayores 337.000 $3.571.000.000 Personas mayores - Comunidad del Cuidado 243 Personas con discapacidad 161.000 $2.943.000.000 Personas en condición de pobreza 255.000 $4.925.000.000 Personas exhabitantes de calle vinculadas al servicio de Hospedaje Social 88 Personas que viven en pagadiarios 784 Total 754.000 $11.400.000.000

Así puede activar la recarga en la tarjeta TuLlave de TransMilenio

Aunque la asignación del beneficio se realiza de manera automática para quienes cumplen con los criterios definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social, cada beneficiario debe activar los pasajes antes de utilizarlos. Existen dos opciones para hacerlo: la primera consiste en acercarse a cualquiera de las taquillas habilitadas en las estaciones y portales de TransMilenio. Allí, el usuario solo debe presentar su tarjeta TuLlave personalizada y solicitar al funcionario la activación de los pasajes asignados; la segunda alternativa es utilizar los puntos automáticos de carga ubicados dentro del sistema. En estos dispositivos el procedimiento es el siguiente:



Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar la opción "Transacciones virtuales".

Elegir "Solicitar Subsidio/Convenio".

Confirmar la operación para que los pasajes sean cargados en la tarjeta.

Esperar la finalización del proceso antes de retirarla.

Una vez realizado el proceso, los pasajes quedarán habilitados para ser utilizados en los servicios de TransMilenio. La cantidad asignada no es igual para todos los beneficiarios, ya que se determina según las condiciones socioeconómicas y los criterios poblacionales establecidos por el programa. Por ello, el Distrito recomienda consultar los canales oficiales para conocer el número de pasajes disponibles y verificar de manera periódica si se mantienen las condiciones necesarias para continuar recibiendo este beneficio.



¿Cómo saber si recibirá pasajes gratis en TransMilenio?

Para acceder al beneficio es obligatorio contar con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que esta permite identificar a cada persona beneficiaria y realizar la asignación de los pasajes de manera individual. Las personas que ya cuentan con una tarjeta personalizada no deben adquirir una nueva, salvo en los casos en que la tarjeta esté bloqueada o presente inconvenientes técnicos. Para saber si una persona es beneficiaria del programa, se debe realizar una consulta en línea. El procedimiento es el siguiente:



Ingresar al sitio web de la Secretaría Distrital de Integración Social: www.integracionsocial.gov.co.

Acceder a la sección de Ingreso Mínimo Garantizado.

Seleccionar la opción de consulta de pasajes gratuitos.

Ingresar el número de cédula y el número de la tarjeta TuLlave personalizada.

Hacer clic en "Buscar".

El sistema indicará si la persona es beneficiaria y cuántos pasajes tiene disponibles.

Y en caso de que considere que cumple con los requisitos, pero no aparece como beneficiario, puede verificar su clasificación en el Sisbén IV, confirmar que su tarjeta TuLlave esté personalizada y activa, acudir a una subdirección local de la Secretaría de Integración Social o comunicarse a través de los canales oficiales de atención.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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